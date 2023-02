Żaryn: Działania rodzimych prowokatorów przykładem destabilizowania przestrzeni informacyjnej RP

Działania rodzimych prowokatorów oraz nierzetelnych i nieuczciwych komentatorów, to przykład destabilizowania polskiej przestrzeni informacyjnej - ocenił w czwartek na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera w serii wpisów odniósł się do zamieszczonych w mediach społecznościowych przez Barta Staszewskiego słów przypisanych prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, których on nie powiedział i według Żaryna dodatkowo nadano im fałszywą interpretację.

"Zaproszony na przemówienie prezydenta @POTUS (prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Bidena - PAP) znany w Polsce prowokator przypisuje słowa J. Kaczyńskiemu, których on nie powiedział i nadaje im fałszywą interpretację. W ten sposób próbuje - destabilizować relacje Polska - USA, atakować politycznie J. Kaczyńskiego, polaryzować społeczeństwo w Polsce" - napisał minister w KPRM.

W ocenie Żaryna "politycy opozycji cynicznie wykorzystują ordynarne kłamstwo do działań politycznych przeciwko J. Kaczyńskiemu". "W ten sposób uwiarygadniają nie tylko kłamstwo motywowane politycznie, ale i atak na relacje Polska - USA" - stwierdził. Do tekstu dołączył zdjęcia wpisów opozycyjnych polityków - Krzysztofa Brejzy, Marcina Kierwińskiego, Krzysztofa Lufta i Sławomira Nitrasa odnoszących się lub powielających wpis Staszewskiego.

"Działania rodzimych prowokatorów oraz nierzetelnych i nieuczciwych komentatorów to przykład destabilizowania przestrzeni informacyjnej RP. Takie działania są korzystne dla nieprzyjaciół RP, którzy korzystają z takich mechanizmów do atakowania Polski" - zaznaczył we wpisach pełnomocnik.