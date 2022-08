Żaryn: Kreml dąży do wytworzenia wrogości między Polakami i Ukraińcami

Kreml dąży do wytworzenia wrogości między Polakami i Ukraińcami, manipulując faktami lub szerząc fałszywe narracje - powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn podkreślił, że rosyjska propaganda od dłuższego czasu nie zmienia taktyki działań wymierzonych w Polskę w związku z wojną na Ukrainie.

Rzecznik MKSS zwrócił uwagę na przykłady fałszywych narracji, które Kreml szerzy celem poróżnienia Polaków i Ukraińców. Rosyjska propaganda przekonuje m.in., że "Ukraińcy otrzymują w Polsce nienależne im świadczenia" lub "Polacy wykorzystują Ukraińców".

Kreml próbuje też forsować narracje, że "Polska przyzwala na kult Bandery". Jak wyjaśnił Żaryn, ten wątek został wypromowany w sfałszowanej korespondencji między polskim i ukraińskim MSZ. Z kolei nieprawdziwe twierdzenia o tym, że "Polska po cichu anektuje Ukrainę" to element kampanii rosyjskiego wywiadu.

Kolejne fałszywe narracje mówią o tym, że "napływ Ukraińców do polskich miast spowodował skok cen najmu mieszkań", "wejście Ukrainy do UE będzie skrajnie niekorzystne dla Polski", "ukraińscy uchodźcy na Zachodzie wyprą Polaków z tamtejszych rynków pracy", czy też o tym, że "antyrosyjskie sankcje odbijają się na zwykłych polskich obywatelach".

Ponadto, jak tłumaczy Żaryn, Kreml kontynuuje kampanię dehumanizacji Ukraińców i szkalowania władz w Kijowie. "Jednocześnie Rosjanie wzmacniają fałszywy przekaz o tym, że na tereny, które +odzyskali+ z rąk ukraińskich, wraca +normalność+" - wskazał rzecznik ministra koordynatora.

Również w tym przypadku rzecznik podał przykłady zidentyfikowanej ostatnio antyukraińskiej propagandy. To m.in. tezy, że "ukraińska artyleria chowa się za budynkami mieszkalnymi, a jednocześnie strzela na oślep, zabijając i raniąc cywilów", "kijowski reżim morduje rosyjskich jeńców", "Ukraińcy to naziści i banderowcy", czy też, że "na +wyzwolone+ tereny Ukrainy przybywają na ochotnika rosyjscy lekarze z rodzinami".

Według rzecznika ministra koordynatora służb w ostatnim czasie szczególnym przejawem rosyjskiej propagandy na kierunku zachodnim w kontekście agresji na Ukrainę było wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina na międzynarodowej konferencji w Moskwie.

"Putin oparł je na kłamliwym micie Rosji, jako +oblężonej twierdzy+, zbudowanym m.in. na tych tezach: +to Zachód przysposobił Ukrainę do wojny z Rosją i cały czas ją przedłuża+, +rozszerzanie NATO na Wschód zagraża Rosji i jest drogą do wojny+, +Ukraina to tylko pole i narzędzie konfrontacji Zachodu z Rosją+, +podsycanie napięć w różnych miejscach świata to znana taktyka USA+" - wyjaśnił Żaryn.

