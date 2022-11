Żaryn: Kreml deprecjonuje działania Polski ws. wzmacniania granicy z Rosją

Rosyjska propaganda zareagowała na decyzję władz polskich w sprawie budowy fizycznej i elektronicznej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim – przekazał w czwartek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Rosyjska propaganda zareagowała na decyzję władz RP dot. wzmocnienia ochrony granicy z Rosją. Kreml podejmuje działania mające na celu deprecjonowanie decyzji o wzmocnieniu ochrony granicy Polski z Rosją" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Minister wymienił główne tezy propagandy Rosji: "Rosja nikomu nie zagraża, bariera nie ma sensu; działania Rządu RP to populizm; bariera jest po to, żeby Polacy nie uciekali do Rosji; to przykład +stawiania murów+, co jest +głupotą+; decyzja PL szkodzi naturze, bariera to przejaw rusofobii".

Żaryn przypomniał, że "budowa zapory na granicy z Białorusią także była przedmiotem ataków informacyjnych inspirowanych przez Kreml, które skupiały się na rzekomym braku podstaw do odgradzania się od BLR i negatywnym wpływie bariery na przyrodę".

W środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Przekazał, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy.

Według SG pierwsze prace przy budowie tymczasowej zapory składającej się z trzech rzędów drutu ostrzowego prowadzone są od środy w okolicy Wisztyńca, przy trójstyku granic Polski, Rosji i Litwy.