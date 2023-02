Żaryn: kremlowska propaganda eksponuje narracje dotyczące udziału polskich najemników w działaniach zbrojnych na Ukrainie

Rosja kontynuuje kampanię informacyjną przeciwko Polsce. Kremlowska propaganda regularnie eksponuje narracje dotyczące udziału polskich najemników w działaniach zbrojnych na Ukrainie oraz postępującej militaryzacji Rzeczpospolitej - podkreślił w środę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zaznaczył, że coraz częściej identyfikowana jest "kłamliwa retoryka o występowaniu konfliktów na linii polscy najemnicy - ukraińskie siły zbrojne".

"Ostatnio do rzekomo śmiertelnych konfrontacji pomiędzy Polakami, a Ukraińcami miało dojść we wschodniej Ukrainie, a ich powodem miał być sprzeciw Ukraińców wobec polskich planów wykorzystania wojny na Ukrainie do zdobyczy terytorialnych" - napisał w środę na Twitterze Stanisław Żaryn.

W swoim wpisie wskazał też, że rosyjska propaganda eksponuje, także wątek rzekomej "powszechnej mobilizacji" w Polsce, która ma być dowodem na agresję Polski, determinację Warszawy do walki i obrony swojej suwerenności za pomocą bezpośrednich środków militarnych.

"Według eksperta Mikhaila Hazina Polska, obawiając się utraty integralności terytorialnej, pokazuje innym krajom Unii Europejskiej, że przygotowuje się na wojnę, aby bronić swoich granic" - zauważył Stanisław Żaryn.

Dodał, że Rosja, w przypadku konfrontacji z Polską nie opuści pola walki jak przekonuje gen. Wiktor Sobolew, ale korzystając z odbudowanego potencjału militarnego, ma być zdolna do odpierania agresji ze strony każdego wroga.

"Prokremlowskie ośrodki propagandowe przedstawiają czynne zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie jako realizację interesów USA. Rosyjski politolog S. Glazyev przekonuje, że Polska +istnieje tylko po to+, by pokonać Rosję na Ukrainie i podobnie jak Ukraina jest traktowana przez Waszyngton jak +mięso armatnie+" - napisał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

Ocenił również, że w jednej z głównych linii narracyjnych Kreml pozycjonuje Polskę jako kraj bezpośrednio zaangażowany w wojnę, "podżegacza przedłużającego konflikt, który zbroi się i wykorzystuje swoich obywateli jak mięso armatnie zmuszone ginąć w obronie obcych (amerykańskich) interesów".

Środa to 357. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.