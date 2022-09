Żaryn: krytyka próby rozmowy o zadośćuczynieniu sprzeczna z polskimi interesami

Krytyka próby rozmowy o zadośćuczynieniu za krzywdy poniesione przez Polskę jest sprzeczna z naszymi interesami – ocenił w czwartek w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Polska ma prawo mówić i żądać reparacji wojennych. Nasze działania nie odbiegają od działań innych uprawnionych do tego narodów" - ocenił Żaryn w rozmowie z PAP.

Rzecznik po przedstawieniu w czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej podkreślił, że reparacje wojenne "to w Europie nie jest temat z zamierzchłej przeszłości".

Wskazał, że w ostatnich latach trwa debata dotycząca reparacji wojennych i zadośćuczynienia za popełnione zbrodnie przeciwko wielu narodom. Zaznaczył, że dopiero w 2010 r. Niemcy wypłaciły Wielkiej Brytanii i Francji ostatnią transzę reparacji za I wojnę światową.

"Od kilku lat o reparacjach wojennych za zniszczenia i zbrodnie z czasów II wojny światowej mówi Grecja, domagając się od Niemiec rozmów w sprawie zadośćuczynienia" - przypomniał rzecznik. Dodał, że kilka lat temu między Włochami i Niemcami toczył się spór w sprawie odszkodowań dotyczących zbrodni z tamtych czasów.

"Berlin przez wiele lat negocjował kwestie reparacji dla Namibii - za zbrodnie z początków XX wieku. W końcu uznał, że się one należą" - powiedział PAP Żaryn.

Przypomniał, że w 2022 r. prezydent Ghany publicznie przedstawił kwestie reparacji dla krajów afrykańskich. Wskazał, że już czas "rozliczyć" przemoc europejskich kolonialistów, a sprawa pozostaje otwarta.

Żaryn powiedział, że wiele krajów w Europie staje przed koniecznością wypłacenia zadośćuczynienia za historyczne krzywdy, zbrodnie czy kolonializm. "Debaty na ten temat toczą się od lat" - mówił.

W jego ocenie "krytyka polskich władz za to, że idą tą samą ścieżką co inne uprawnione państwa, że chcą rozmawiać o zadośćuczynieniu za ogrom zbrodni, za krzywdy doznane w wyniku bardzo brutalnej, zbrodniczej kolonizacji - to działania sprzeczne z interesami RP".

Przedstawiony w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej raport o stratach Rzeczypospolitej Polskiej poniesionych podczas II wojny światowej składa się z trzech tomów. Raport wylicza kwotę tych strat.

Sprawa uzyskania reparacji od Niemiec za zniszczenia dokonane przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej jest w ocenie części historyków i prawników niejednoznaczna. Mimo że 23 sierpnia 1953 r. ówczesna PRL zrzekła się formalnie roszczeń od Niemiec, to kwestionowana jest przez niektórych politologów i prawników skuteczność tego aktu.

Rada Ministrów PRL przyjęła wówczas uchwałę-oświadczenie, w której stwierdza: "Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadośćuczyniły już w znacznym stopniu swoim zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - pragnąc wnieść swój dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego i wszystkich pokój miłujących narodów - powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski".

Obecnie kwestią sporną jest, czy deklaracja podległego Moskwie rządu w Warszawie dotyczyła nie tylko ówczesnej NRD, ale całych Niemiec. Zdaniem rządu Ewy Kopacz, który w sierpniu 2015 r. odpowiadał na interpelację posła Kazimierza Moskala "Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych, Rząd RP uznaje za obowiązujące (...) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych".