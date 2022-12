Żaryn: krytyka zakupów broni może prowadzić do osłabienia bezpieczeństwa państwa

Krytyka zakupów broni przez Polskę może prowadzić do osłabienia bezpieczeństwa państwa - ocenił w czwartek w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Żaryn przypomniał, że Polska kupuje broń i modernizuje armię w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w Europie Środkowej oraz zagrożenia ze strony Rosji. "Kupujemy nowoczesny sprzęt m.in. ze Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej, ponieważ polski rząd chce, by potencjał naszego wojska odstraszająco działał na ewentualnego agresora" - podkreślił sekretarz stanu w KPRM.

Zaznaczył, że słowa krytyki dla Polski za takie zakupy pojawiły się w przekazach Kremla. Propaganda wykorzystuje je również, by umacniać stałe dezinformacyjne moskiewskie kłamstwa - że Polska chce przejąć Ukrainę Zachodnią i dlatego zbroi się - wskazał w rozmowie z PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Minister w KPRM podkreślił, że do osłabienia bezpieczeństwa państwa może prowadzić również wewnętrzna - polska - krytyka zakupów i modernizacji sprzętu wojskowego dla naszych sił zbrojnych. "Niektórzy komentatorzy i część środowisk politycznych sprzeciwem, krytyką, wyśmiewaniem czy szyderstwami z działań wzmacniających armię uderzają w jej autorytet i przez to mogą prowadzić do osłabienia bezpieczeństwa państwa" - ocenił w rozmowie z PAP pełnomocnik.

Przed tygodniem dopłynęła do Gdyni pierwsza dostawa 10 z zamówionych 189 południowokoreańskich czołgów K2 dla polskiego wojska oraz 24 z 212 armatohaubic K9. Docelowo w planach MON jest zakup tysiąca koreańskich czołgów i 672 haubic.

To nie są jedyne zakupy sprzętu wojskowego dla Polski. W zeszłym tygodniu amerykański Departament Stanu zgodził się sprzedać Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams ze sprzętem towarzyszącym, częściami zamiennymi i amunicją. To kolejny sprzęt - wcześniej USA zgodziły się na sprzedaż Polsce 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3.

Polska kupiła też m.in. dwie z planowanych ośmiu baterii systemu Patriot, wyrzutnie Himars, zamówiła też 32 samoloty F-35 i 4 zestawy tureckich dronów Bayraktar.