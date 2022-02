Żaryn: kryzys wywołany przez Rosję jest okazją dla Kremla do testowania reakcji Zachodu

Kryzys wywołany przez Rosję to okazja do zbierania kolejnych informacji o aktualnym stanie Zachodu, to również okazja dla Kremla do testowania reakcji i spójności reakcji Zachodu - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Amerykański przywódca Joe Biden wyraził w piątek przekonanie, że prezydent Rosji podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę. Zapowiedział, że USA mają informacje świadczące o tym, że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni.

Stanisław Żaryn w sobotę we wpisach na Twitterze ocenił, że kryzys na Ukrainie jest okazja dla Kremla do testowania Zachodu. "Stawianie przez Rosję żądań nie do spełnienia oraz presja militarna na Ukrainę to również okazja dla Kremla do testowania reakcji i spójności reakcji Zachodu. Należy zakładać, że Kreml identyfikuje różnice zdań i podejść, mapuje te środowiska, które mimo aktualnej sytuacji próbują realizować politykę korzystną dla Rosji" - napisał Żaryn.

Jak dodał, kryzys wywołany przez Rosję to też okazja do zbierania kolejnych informacji o aktualnym stanie Zachodu. "Wskazanie niespójności, różnice zdań i podejść będą wykorzystywane przez Rosję w przyszłości" - podkreślił.