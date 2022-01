Żaryn: media białoruskie informują o przygotowywaniu pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze

Nie ma takiego absurdu, którego białoruska propaganda nie byłaby w stanie wykorzystać do prób atakowania Polski. Media białoruskie informują o przygotowywaniu pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze – poinformował w piątek na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Do swojego wpisu rzecznik dodał zdjęcie z artykułami z białoruskich mediów. Żaryn podkreślił na Twitterze, że "nie ma takiego absurdu, którego białoruska propaganda nie byłaby w stanie wykorzystać do prób atakowania Polski".

"Media białoruskie informują o przygotowywaniu pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze. Powodem działań przeciwko Polsce mają być rewelacje Emila Cz., dezertera, który uciekł na Białoruś. Od chwili przejścia na stronę białoruską opowiada on w mediach insynuacje dot. rzekomych zbrodni popełnianych przez Polaków. Opowieści Emila Cz. stały się podstawą do dalszych ataków informacyjnych przeciwko Polsce. Obecnie, zgodnie z zapowiedzią urzędników Mińska i Moskwy, jego wywiady mają być podstawą do formalnych działań przeciwko Polsce" - przekazał na Twitterze Żaryn.

Według niego, "reżim Łukaszenki, bazując na niewiarygodnych opowieściach dezertera, będzie próbował kontynuować antypolskie działania, używając też zdrajcy oraz +dowodów+ rzekomych zbrodni zgromadzonych przeciwko Polsce".

Zaznaczył też, że operacja hybrydowa prowadzona przeciwko RP przez służby białoruskie od początku wspierana była agresywnymi działaniami informacyjnymi. "Obecnie reżim Łukaszenki zaczyna coraz mocniej atakować Polskę na arenie międzynarodowej, licząc na podjęcie przez wspólnotę zachodnią kwestii rozliczenia rzekomych polskich zbrodni" - podkreślił Żaryn.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że "z poparciem antypolskich kłamstw Mińska wystąpiła rzecznik MSZ Rosji". "Maria Zacharowa, prowadząca stałe działania dezinformacyjne przeciwko Zachodowi, zapowiedziała, że Rosja poprze wnioski Białorusi przeciwko Polsce" - napisał w piątek na Twitterze Żaryn.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Według danych Straży Granicznej, od początku 2022 r. polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 144 osób.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.