Żaryn: mija 20 lat od powstania Agencji Wywiadu, z tej okazji m.in. kampania w przestrzeni publicznej

Agencja Wywiadu obchodzi 20. rocznicę powstania, z tej okazji przygotowano m.in. kampanię edukacyjną - wskazał w sobotę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Rok 2022 jest niezwykły dla Agencji Wywiadu - @AWgovPL obchodzi 20. rocznicę powstania. W ramach obchodów rocznicy #AW przygotowało specjalną kampanię edukacyjną. Warto zajrzeć!" - napisał na Twitterze Żaryn.

W ramach kampanii outdoorowej, stworzonej we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa", na przystankach autobusowych w największych miastach w Polsce pojawiły się plakaty z postaciami z komiksu EKSPOZYTURA "RYGOR". Komiks opowiada jedną z historii polskiego wywiadu, dotyczącą Ekspozytury Wywiadowczej Afryka Północna w Algierze, której działania umożliwiły m.in. lądowanie sił alianckich w Afryce. Zeskanowanie kodu QR z plakatu przenosi na stronę aw.gov.pl, gdzie znaleźć można wiele informacji.

Agencja Wywiadu rozpoczęła działalność 29 czerwca 2002 r. w wyniku oficjalnego wyodrębnienia wywiadu cywilnego ze struktur likwidowanego Urzędu Ochrony Państwa (UOP) funkcjonującego od 1990 r. Powołano ją na mocy Ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, która definiowała również jej zadania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz regulowała zasady pracy i wewnętrznego funkcjonowania. Wywiad stał się samodzielną instytucją administracji podlegającą prezesowi Rady Ministrów, a status jej szefa został podniesiony do rangi ministerialnej.

Do zadań Agencji Wywiadu należy m.in. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego. Agencja zapewnienia ochronę kryptograficzną łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi. AW prowadzi też m.in. wywiad elektroniczny.

Pierwszym Szefem Agencji Wywiadu został Zbigniew Siemiątkowski, który zakończył swoją misję w maju 2004 r., a funkcję p.o. Szefa AW przejął jego ówczesny zastępca płk Andrzej Derlatka, który obowiązki pełnił do sierpnia 2004 r. Kolejnymi Szefami AW zostali Andrzej Ananicz (2004 - 2005), zaś w listopadzie 2005 r. - płk Zbigniew Nowek. W marcu 2008 r. na stanowisko p.o. Szefa AW wrócił A. Ananicz. W czerwcu 2008 r. zastąpił go gen. Maciej Hunia. W listopadzie 2015 r. pełniącym obowiązki Szefem AW został płk Grzegorz Małecki, który trzy miesiące później został mianowany Szefem Agencji. We wrześniu 2016 r. płk G. Małecki podał się do dymisji. Premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków Szefa AW jego zastępcy Piotrowi Krawczykowi, a 28 grudnia 2016 r. mianowała go Szefem Agencji.