Żaryn: możemy się spodziewać dalszego destabilizowania naszej granicy i prób atakowania linii granicznej

Możemy się spodziewać dalszego destabilizowania naszej granicy, dalszych prób atakowania z Białorusi naszej linii granicznej, ale także naszych żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Agresywna operacja hybrydowa prowadzona przez białoruskie służby trwa. Nasza granica jest atakowana codziennie. To się zapewne nie zmieni w najbliższym czasie" - napisał w niedzielę na Twitterze Stanisław Żaryn.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w krótkim filmie dołączonym do wpisu zaznaczył, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy pozostaje trudna i wymagająca.

"Ostatniej doby zanotowano kilkadziesiąt prób przekroczenia nielegalnego z Białorusi do Polski. Polskie patrole znów są obrzucane kamieniami, petardami, gałęziami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami" - powiedział.

Dodał, że "widać wyraźnie, że służby białoruskie są zainteresowane dalszą eskalacją sytuacji i utrzymywaniem operacji hybrydowej przeciwko Polsce i innym krajom Unii Europejskiej graniczącym z Białorusią".

"Mamy do czynienia z sytuacją, która wpisuje się w działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej przeciwko Zachodowi. Mamy do czynienia z operacją, która jest wytworzona i w pełni kontrolowana przez służby białoruskie, służby reżimu Alaksandra Łukaszenki. To wszystko sprawia, że możemy się spodziewać dalszego destabilizowania naszej granicy, dalszych prób atakowania z Białorusi naszej linii granicznej, ale także naszych żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy" - powiedział Żaryn.

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób. "Grupa 18 cudzoziemców, wspierana przez służby Białorusi, siłowo forsowała granicę na odcinku Placówki Straży Granicznej w Mielniku. Osoby rozrywały ogrodzenie, wyrywały metalowe słupki, w stronę służb Polski rzucały kamieniami i konarami drzew" - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna.

W styczniu doszło już do ponad pięciuset prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.