Żaryn: Na Białorusi wciąż jest 4-5 tys. cudzoziemców, by destabilizować granicę UE

Na Białorusi wciąż przebywa do 4 do 5 tys. cudzoziemców. To wystarczająca liczba, żeby stale destabilizować granicę Unii Europejskiej – ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Wciąż ok. 4-5 tys. cudzoziemców jest na terenie Białorusi i to jest wystarczająca liczba, żeby stale destabilizować granicę Unii Europejskiej, by stale działać, po to, żeby ta granica z Polską, Litwą i Łotwą była granicą niespokojną i niebezpieczną" - powiedział TVP Info Żaryn.

Podkreślił, że "obszar objęty destabilizacją ze strony białoruskiej jest rozszerzany". "Te ataki, które notują polscy funkcjonariusze i żołnierze są coraz bardziej agresywne i są prowadzone wspólnie od wielu tygodni, przez służby białoruskie i cudzoziemców" - wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 50 osób. Zatrzymano 23 nielegalnych imigrantów: 10 obywateli Syrii, 7 obywateli Iraku, 2 obywateli Kuby, 2 obywateli Palestyny, 1 obywatela Turkmenistanu i 1 obywatela Białorusi.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.