Żaryn: Na granicy z Białorusią trwa montowanie perymetrii

Na granicy z Białorusią trwa obecnie montowanie perymetrii – przekazał sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. To kolejny etap inwestycji w zabezpieczenia, którymi RP wzmacnia ochronę naszej granicy - dodał.

"Na granicy z Białorusią trwa obecnie montowanie perymetrii" - napisał Żaryn na Twitterze.

"To kolejny etap inwestycji w nowoczesne zabezpieczenia, którymi RP wzmacnia ochronę naszej granicy. Fizyczna bariera i patrole Straży Granicznej już obecnie udaremniają nielegalne przekraczanie granicy z Białorusi do Polski" - podkreślił Żaryn.

Odniósł się tak do wcześniejszego swojego tweeta, że "Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią".

Granicę polsko-białoruską na 186 km zabezpiecza już bariera fizyczna, czyli pięciometrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Trwa natomiast budowa bariery elektronicznej. Obecnie instalowane są słupy pod kamery, kable zasilające i transmisyjne. Jak zapowiada Straż Graniczna, odcinki bariery elektronicznej będą sukcesywnie oddawane i uruchamiane. Pierwsze kilometry bariery elektronicznej będą uruchamiane pod koniec września.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, której łączny koszt to ok. 1,6 mld zł, jest odpowiedzią na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny 2021 roku. Od tamtego czasu gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Jak wielokrotnie podkreślały służby, był to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.