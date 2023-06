Żaryn: na Węgrzech sterowane przez Rosję kanały informacyjne promują rosyjski przekaz

Na Węgrzech sterowane przez Rosję kanały informacyjne i prokremlowskie inicjatywy promują rosyjski przekaz - wskazał w czwartkowych wpisach na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Zaznaczył, że propagandowe treści redagowane na Kremlu są regularnie transferowane do infosfery państw europejskich. Tam wpływają na postrzeganie samej Rosji i rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił we wpisach, że Rosjanie dostosowują przekaz do odbiorców w danym kraju - tak, aby stanowiły one odpowiedź na konkretne kwestie i wywoływały oczekiwany skutek.

Jako przykład wskazał promujące rosyjski przekaz propagandowy na Węgrzech sterowane przez Moskwę prokremlowskie kanały informacyjne i inicjatywy: Magyar Békekör - Węgierski Korpus Pokoju oraz Oroszok Az Igazsag Oldalan - Rosjanie po stronie prawdy.

Medialna aktywność Węgierskiego Korpusu Pokoju skupia się na szerzeniu prorosyjskich treści, wspieraniu wojny przeciwko Ukrainie, krytyce ukraińskich władz oraz podejścia NATO i UE do Rosji - podał sekretarz stanu w kancelarii premiera.

Żaryn zaznaczył, że Magyar Békekör to "rzekoma inicjatywa +cywilów przeciwko wojnie+". Postulują oni zakończenie działań zbrojnych w Ukrainie, poszanowanie "potrzeb Rosjan w zakresie bezpieczeństwa" i nieangażowanie się Zachodu w konflikt na Ukrainie - wyliczył pełnomocnik.

Wskazał, że portal MB oprócz tego powiela rosyjską dezinformację eksponując m.in. temat rzekomych amerykańskich badań biologicznych w Ukrainie, czy rosyjskich oskarżeń o neonazizm kierowanych wobec władz w Kijowie.

"Jako +dowody+ słuszności propagowanych tez MB prezentuje rosyjskie doniesienia medialne, wypowiedzi polityków Federacji Rosyjskiej, prorosyjskich zachodnich polityków, czy spreparowane przez Kreml +dokumenty+" - tłumaczył minister w KPRM.

Dodał, że Oroszok Az Igazsag Oldalan prowadzi też działania informacyjne zbieżne z rosyjskim interesem.

"Obydwa kanały wykorzystują manipulacje i kłamstwa próbując skonsolidować wokół prorosyjskości i rzekomego umiłowania pokoju jak najwięcej odbiorców" - podał w serii wpisów.

Według ministra w KPRM tradycyjne media i media społecznościowe, to główne platformy rosyjskiego przekazu dezinformacyjnego w Europie. "Rosyjska propaganda wykorzystuje je w prowadzonej wojnie informacyjnej z Zachodem" - ocenił.

W czwartek mija 491. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.