Żaryn: należy się spodziewać nacisków, by następny rząd zmienił politykę wobec Rosji

Rosja wielokrotnie atakowała obecny rząd przekonując, że jest on odpowiedzialny za "rusofobię"; obecnie należy się spodziewać nacisków, by następny rząd zmienił politykę wobec Rosji - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Rosja wielokrotnie atakowała obecny rząd RP przekonując, że jest on odpowiedzialny za +rusofobię+ na Zachodzie, a +nienawiścią do Rosji+ szkodzi Polsce i Polakom. Obecnie należy się spodziewać nacisków, by następny rząd zmienił politykę wobec Rosji" - napisał w sobotę na platformie X (dawniej Twitter) Stanisław Żaryn.

Do wpisu dołączył swój wcześniejszy post, w którym napisał: "Rzecznik prasowy Kremla kontynuuje ataki propagandowe na Polskę, kolportując kłamstwa o "rusofobi RP". Słowa (Dmitrija) Pieskowa oczerniają Polskę, ale także zwiastują naciski, by następny rząd "znormalizował" stosunki z Rosją - czytamy.