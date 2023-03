Żaryn o chwilowej niedostępności strony SKW: wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z atakiem typu DDoS

Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z kolejnym prymitywnym atakiem typu DDoS. Rosyjskie służby próbują mścić się za skuteczne działanie polskiego kontrwywiadu - poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odnosząc się do niedzielnego ataku na stronę SKW.

W niedzielę portal fakt.pl powołując się na zajmujący się analizą zagrożeń w sieci portal Falconfeeds.io poinformował o ataku hakerskim na stronę internetową Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do ataku miała się przyznać prorosyjska grupa Phoenix. Wieczorem Falconfeeds.io poinformował o kolejnych atakach na polskie strony internetowe.

Celem ataków miała paść strona Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Informacji Skarbowej, Rady Doskonałości Naukowej, a także strona produkujących amunicję Zakładów Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie, gdzie w poniedziałek ma się udać z wizytą premier Mateusz Morawiecki.

"Media odnotowały chwilową niedostępność strony #SKW. Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z kolejnym prymitywnym atakiem typu DDoS. Rosyjskie służby próbują mścić się za skuteczne działanie polskiego kontrwywiadu. SKW robi swoje. Atak został zneutralizowany" - napisał w niedzielę wieczorem na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych MON.

SKW została utworzona 1 października 2006 r., jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej.