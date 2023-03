Żaryn o nakazie aresztowania Putina: to wskazanie, że powinien być traktowany jak zbrodniarz

Nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze to m.in. formalne wskazanie, że Putin powinien być traktowany jak zbrodniarz – powiedział w piątek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Żaryn, który był gościem Polsat News, został zapytany o znaczenie nakazu aresztowania Putina. "Po pierwsze jest to formalny krok do tego, żeby rozmawiać o konsekwencjach zbrodni popełnianych na zlecenie Putina i w związku z tym, co on rozpoczął atakując Ukrainę" - odpowiedział.

Wskazał, że jest to również "sygnał o charakterze symbolicznym". "Przypomnę, że jest to międzynarodowe formalne wskazanie, że Władimir Putin powinien być traktowany jak zbrodniarz" - oznajmił.

Dodał, że "jest to również przyczynek, żeby rozmawiać o szokujących praktykach Rosjan". "Jednym z głównych motywów tego wniosku jest operacja porywania ukraińskich dzieci i wywożenia ich do Rosji. Dane, którymi dysponuję, pokazują, że to masowa praktyka wynaradawiania Ukraińców. Mowa o kilkuset tysiącach dzieci i kobiet, które mogły zostać porwane z rodzin do Rosji" - wyjaśnił Żaryn.

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.