Żaryn o rosyjskiej propagandzie we włoskich mediach

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w analizie dotyczącej włoskich mediów zauważa, że tamtejsze stacje telewizyjne stały się dla rosyjskiego głosu platformą swobodnego przekazu, gdzie propagandyści stają się równorzędnymi partnerami do dyskusji.

"Każdy kremlowski przekaz, który przedostaje się do zachodniej opinii publicznej, jest niepokojący, bo może wpływać na postrzeganie rosyjskiej agresji. Wymownym przykładem tego jak łatwo i na jak dużą skalę rosyjska propaganda może zainfekować zachodnią infosferę są media we Włoszech" - napisał w swojej analizie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jego zdaniem propaganda to stały element wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, a działania dezinformacyjne są jednym z aktywnych środków stosowanych przez Kreml do osiągnięcia celów militarnych i politycznych. Rosyjska dezinformacja wymierzona jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, NATO oraz sojusznikom, a także kierowana do zachodnich społeczeństw, by budować korzystną dla Rosji narrację.

"Rosyjscy propagandyści oraz eksperci propagujący prorosyjskie tezy są częstymi gośćmi we włoskich programach informacyjnych i publicystycznych, podczas których komentowana jest +operacja specjalna na Ukrainie+ i rozpowszechniana kremlowska propaganda. Pojawiają się nawet głosy, że media włoskie stały się rosyjskim +dezinformacyjnym przyczółkiem na Zachodzie+" - zauważył Stanisław Żaryn. "Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę rosyjscy politycy i czołowi propagandyści praktycznie nie wychodzą z włoskich programów, zarówno na kanałach państwowych, jak i prywatnych. Pojawiają się w najpopularniejszych w kraju wywiadach oraz programach typu talk-show o wręcz rozrywkowym charakterze, gdzie zapraszani goście oklaskiwani są przez publiczność brawami".

Rzecznik zwrócił uwagę, że choć włoskie redakcje tłumaczą, iż zależy im na pokazaniu różnorodnych opinii i zapewnieniu wolności debaty, a wolność słowa polega na zapraszaniu przedstawicieli obu stron konfliktu, to w rzeczywistości włoskie stacje stały się dla rosyjskiego głosu platformą swobodnego przekazu, gdzie propagandyści stają się równorzędnymi partnerami do dyskusji.

"I mogą wyrażać nawet najbardziej absurdalne i bezczelne kłamstwa oraz stopniowo - nawet przy pojawiających się głosach sprzeciwu - sączyć prokremlowskie kłamliwe tezy, które trafiają do włoskiego społeczeństwa" - podkreślił Żaryn. Dał przykład wywiadu z S. Ławrowem, który na antenie Rete 4, kanału należącego do medialnej grupy S. Berlusconiego, praktycznie bez kontry ze strony włoskiego prowadzącego, przez 40 minut mówił m.in., że Rosja dążyła do pokoju, nazywał masakrę w Buczy fake newsem i przywoływał Hitlera w kontekście prezydenta Zełenskiego.

Innym gościem włoskich programów - jak zauważył rzecznik ministra koordynatora jest Maria Zacharowa. Ostatnio rzeczniczka rosyjskiego MSZ gościła 5 czerwca w prowadzonym na żywo z Placu Czerwonego w Moskwie popularnym programie Non è l'arena. We włoskich programach pojawiali się także politolog Dmitrij Kulikow, czołowy rosyjski ideolog Aleksander Dugin, czy główna twarz kremlowskiej propagandy Wiktor Sołowiow, który przekrzykując innych gości udowadniał, że zbrodnie w Buczy, Kramatorsku czy Mariupolu były przygotowanymi przez Ukrainę "inscenizacjami".

"Niestety, tak głęboka infiltracja włoskiej opinii publicznej przez rosyjskie wpływy przynosi owoce. Wg przeprowadzonego we Włoszech na 3 miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej agresji sondażu, 35 proc. ankietowanych uważa, że NATO stanowi dla Rosji zagrożenie, 39 proc. pytanych nie opowiada się po żadnej stronie konfliktu, 33 proc. uważa, że decyzja Szwecji i Finlandii o przystąpieniu do NATO jest błędna, jedynie 17 proc. opowiada się za wysyłaniem przez Włochy broni na Ukrainę, zaś 27 proc. uważa, że należy znieść nałożone na Rosję sankcje. Takie wyniki pokazują, że należy zdecydowanie walczyć z wszelkimi przejawami dezinformacji i propagandy, ponieważ są one skutecznym narzędziem pozwalającym agresorom stopniowo osiągać założone cele" - podsumował Żaryn.