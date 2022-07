Żaryn o rozmowie Trzaskowskiego z fałszywym Kliczką: zawsze trzeba myśleć, o czym się mówi

Zawsze należy myśleć o tym, co się mówi, i trzeba pamiętać, że jesteśmy jako Polska poddawani prowokacjom - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn pytany o rozmowę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z fałszywym merem Kijowa Witalijem Kliczką.

Rozmowę Trzaskowskiego z fałszywym Kliczką Żaryn skomentował w telewizji wPolsce.pl "Nie jest to pierwsza tego typu próba wciągnięcia człowieka pełniącego funkcje publiczną w krajach Zachodu w pewien dialog, który ma być teoretycznie prowadzony z jakimś ważnym politykiem międzynarodowym. To jest takie zagrożenie, które niestety wynika z rozwoju technologicznego" - zauważył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak zaznaczył, "wyciąganie różnego rodzaju cytatów i nagrań, w których osoba publiczna daje się podejść, daje się naciągnąć na jakieś ostre komentarze", może być użyte przeciwko Polsce i innym krajom Zachodu.

"To jest przyczynek do takiej refleksji u wszystkich osób publicznych w Polsce, we wszystkich biurach obsługujących takie osoby, że należy weryfikować wszystkie kontakty, które są nawiązywane na szczeblu międzynarodowym" - stwierdził Żaryn.

Na uwagę, że należy też myśleć o tym, co się mówi, odparł, że zawsze trzeba o tym myśleć. "Trzeba pamiętać, że jesteśmy, jako Polska, poddawani różnego rodzaju prowokacjom" - dodał.

Wideorozmowę z rzekomym Kliczką Trzaskowski odbył na początku czerwca. Nietypowy przebieg rozmowy wzbudził podejrzenia i zaraz po jej zakończeniu warszawski ratusz skontaktował się z władzami Kijowa. Jak się okazało, Kliczko nie prowadził w tym czasie żadnej rozmowy. W podobny sposób oszukani zostali włodarze czterech innych europejskich stolic. Według ostatnich doniesień Trzaskowski w rozmowie z fałszywym merem krytykował m.in. obniżki podatków, na których tracą miasta, sytuację gospodarczą i politykę rządu wobec uchodźców z Ukrainy.