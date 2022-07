Żaryn o zakłóceniu spotkania z premier Szydło: tezy zbieżne z rosyjską propagandą

Kobieta, która zakłóciła spotkanie premier Beaty Szydło, prezentuje tezy zbieżne z rosyjską propagandą wymierzoną w Polskę - ocenił we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik podkreślił na Twitterze, że kobieta przedstawiała Polskę jako podżegacza wojennego, a także oskarżała polski rząd o "agresję wobec Rosji", tym samym zaciemniała odpowiedzialność Rosji za wojnę przeciw Ukrainie i krytykowała polskie władze za pomoc Ukrainie.

Żaryn zauważył również, że incydent ten był próbą zastraszenia Polaków konsekwencjami pomocy udzielanej Ukrainie i atakiem na decyzję o sankcjach nałożonych na Rosję.

We wtorek europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w Polskim Radiu 24 odniosła się zakłócenia niedzielnego spotkania, w którym brała udział. "To jest wpisane w ruską retorykę i te boty ruskie, które są uruchamiane. Mogę powiedzieć, że Tusk uruchomił ruskie boty, które przyjeżdżają na spotkania Polaków i te spotkania rozbijają. To się wpisuje w politykę rosyjską siania zamętu i budowania chaosu w Polsce" - podkreśliła europosłanka.