Żaryn o zbrodniach w Mali: Rosjanie pokazują prawdziwą twarz

Rosjanie pokazują prawdziwą twarz - tak doniesienia The New York Timesa, opisujące masowe egzekucje w miejscowości Moura w Mali, gdzie rosyjscy najemnicy pojmali, a następnie rozstrzelali setki mężczyzn i zakopali ich ciała w masowych grobach, komentuje na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

"Według świadków, rosyjscy najemnicy nie tylko brutalnie mordowali cywilów, ale grabili też domy, kradli biżuterię i konfiskowali telefony, co dowodzi, że masowe mordy i inne zbrodnie popełniane na Ukrainie nie są wyjątkiem, ale regularnym sposobem postępowania Rosji" - napisał w mediach społecznościowych Żaryn.

Rzecznik ministra-koordynatora przypomniał, że już wcześniej zwracał uwagę zbrodnie popełniane przez Rosjan w Mali, wskazując, że poprzez brutalną agresję Rosjanie pokazują swoją prawdziwą twarz, a zbrodnie stanowią jeden z elementów rosyjskiej kampanii terroru i przemocy.

W analizie opublikowanej przez Żaryna w maju, a przypomnianej w niedzielę na Twitterze, czytamy:

"To, co przy udziale rosyjskich najemników dzieje się w Mali to nie przypadek, ale celowa taktyka i typowe dla zbrodniczego reżimu Putina działanie. Tak jak w przypadku +operacji specjalnej+ na Ukrainie (tak wojnę nazywa propaganda Rosji), tak i w przypadku walki z islamistami w Mali, Rosja posługuje się terrorem, zastrasza ludność barbarzyńskim okrucieństwem oraz dokonuje masowych zbrodni. Nie bez powodu światowe media opisują zbrodnię w Mali jako +drugą Buczę+: w obu miejscach ludność cywilna została grupowo rozstrzelana, a ciała umieszczono w masowych grobach"

Jak przypomina Stanisław Żaryn, wewnętrzna sytuacja w Mali pozostaje cały czas niestabilna, a świadkowie, korespondenci oraz organizacje broniące praw człowieka mówią o niespotykanej dotąd skali agresji, zwłaszcza po pojawieniu się w tym kraju rosyjskich najemników.