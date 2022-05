Żaryn: od kilku lat Kreml przekonuje, że Ukraina nie ma prawa do odrębności

Od kilku lat Kreml przekonuje, że Ukraina nie ma prawa do odrębności. Kłamstwa dotyczące języka ukraińskiego to kolejne sugestie, że Ukraina i Rosja są skazane na funkcjonowanie w ramach jednego państwa - napisał w niedzielę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn podał we wpisie na Twitterze, że "Sergey Mikheyev, jeden z czołowych propagandystów Rosji, kontynuuje sączenie przekazu wrogiego wobec Ukrainy". "W jednym z ostatnich programów Mikheyev przekonywał, że ukraiński język jest martwy i nikt nie chce go używać" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał, "propagandysta przekonywał przy tym, że Ukraina jest zdominowana przez +neonazistów+ i +nacjonalistów+, którzy mówią wyłącznie po rosyjsku".

"+Prezydent Zełenski został sam, tylko on próbuje. Nikt nie używa ukraińskiego, on nie istnieje+ - taki przekaz sączył Mikheyev" - przekazał na Twitterze Żaryn.

Podkreślił, że "od kilku lat Kreml przekonuje, że Ukraina nie ma prawa do odrębności". "Kłamstwa dot. języka ukraińskiego to kolejne sugestie, że Ukraina i Rosja są skazane na funkcjonowanie w ramach jednego państwa. Słowa rosyjskiego propagandysty to element działań Rosji przeciwko Ukrainie" - ocenił.