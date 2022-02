Żaryn: operacja hybrydowa prowadzona rękami Łukaszenki przeciwko Polsce trwa

Każda doba przynosi dowody, że prowadzona rękami Łukaszenki operacja hybrydowa przeciwko Polsce trwa - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Każda doba przynosi dowody, że prowadzona rękami Łukaszenki operacja hybrydowa przeciwko Polsce trwa. Kolejni cudzoziemcy, pod kontrolą służb białoruskich, próbują wedrzeć się nielegalnie do RP" - napisał w piątek na Twitterze Stanisław Żaryn.

"Destabilizacja granicy wpisuje się w agresywne działania Rosji przeciwko Zachodowi" - dodał.

W swoim wpisie rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych dołączył informację podaną przez Straż Graniczną dotyczącą sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. "W dn. 17.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 12 osób - obywatele Pakistanu, Syrii, Jemenu i Indii" - informowała wcześniej Twitterze Straż Graniczna.

SG podała, że na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży grupa 8 cudzoziemców nielegalnie przekroczyła granicę. "Służby białoruskie rzucały kamieniami w patrole polskie" - zaznaczyła SG.

"Dzisiaj zatrzymano 5 cudzoziemców - obywateli Kuby i Syrii" - dodała SG.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.