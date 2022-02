Żaryn: operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa i będzie kontynuowana

Operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa i będzie kontynuowana – ocenił w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że na Białorusi wciąż przebywają obcokrajowcy zainteresowani przedarciem się na teren Unii Europejskiej.

"W ostatnich dniach na granicy z Białorusią identyfikowani są cudzoziemcy, którzy przybyli z Rosji. Na Białorusi wciąż przebywają obcokrajowcy zainteresowani przedarciem się na teren UE. Operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa i będzie kontynuowana" - napisał w czwartek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 10 osób. SG podała, że na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych grupa 8 osób - obywatele Syrii i Indii - przecięła concertinę. "Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę patroli polskich. Osoby zostały zatrzymane" - podała SG.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub.r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.