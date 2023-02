Żaryn: po roku agresji widać, że działania propagandowe Rosji przenikają się z celami militarnymi

Po roku agresji Rosji na Ukrainę widzimy, jak podczas wojny elementy hybrydowe, informacyjne i propagandowe przenikają się z formami i celami militarnymi - powiedział w sobotę PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Według niego to, co jest nowe, to bardzo silne sprzęgnięcie celów militarnych, form militarnych z narzędziami o charakterze hybrydowym, w tym z narzędziami informacyjnymi. Trzeba patrzeć na nie kompleksowo - jako komponent tej samej agresji przeciwko Ukrainie - powiedział w rozmowie z PAP Żaryn.

Według sekretarza stanu w kancelarii premiera decyzja Rosji o rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie i wznowieniu konfliktu, który trwa już od 2014 r. to zupełna zmiana, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w naszym regionie, ale też decyzja o tym, by rozpocząć próbę zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie.

"Widzieliśmy od samego początku, że agresja przeciwko Ukrainie jest elementem pewnego szerszego planu i dzisiejsza perspektywa - te ostatnich 12 miesięcy - pokazuje, że Rosja siłą próbuje zmienić reguły gry na kontynencie europejskim, a być może również szerzej - na całej arenie międzynarodowej" - mówił minister w KPRM.

"To, co próbuje zrobić, to zmusić kraje Zachodu do tego, by dały zgodę Rosji na funkcjonowanie w swoistej rosyjskiej czy prorosyjskiej strefie wpływów w Europie" - wskazał.

Przypomniał, że żeby Rosja zyskała taką zgodę musi de facto zniszczyć całą zachodnią strukturę, która funkcjonuje od dziesięcioleci - głównie chodzi o NATO, ale także Unię Europejską.

"Dlatego widzimy tę wojnę, jako znacznie szerszy plan - plan bardzo niebezpieczny nie tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej, bo to ten region miałby zostać poddany dominacji politycznej Rosji - ale też jako plan niebezpieczny dla Zachodu, bowiem dążący do tego, żeby rozmontować całe systemy bezpieczeństwa i politycznej współpracy na Zachodzie" - przekazał.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP przypomniał, że obecne kremlowskie działania tzw. hybrydowe, propagandowe czy informacyjne bazują na doświadczeniach rosyjskich, jeszcze wcześniej sowieckich, a nawet z czasów bolszewickich. To nie jest nowe zjawisko, a zjawisko, w którym Rosja specjalizuje się już od dziesięcioleci - dodał.

"Wykorzystanie kłamstwa, insynuacji, operacji wpływu, agentów po to, żeby kształtować reakcje społeczne, wpływać na decydentów, paraliżować takie inicjatywy, które są sprzeczne z rosyjskimi interesami - to wszystko nie jest nowe" - tłumaczył.

"Natomiast ta wojna pokazała bardzo duży stopień przenikania się działań realnych, z działaniami w świecie wirtualnym. Można powiedzieć, że elementem tej wojny nie są tylko działania wojenne na samym polu bitwy, ale również działania informacyjne, czy cyberprzestępczość" - zaznaczył.

"Są one wymierzone i w samą Ukrainę, ale również w kraje Europy, może szerzej - kraje NATO, bowiem Kreml wie, że bez rozbicia pewnych układów współdziałających, międzynarodowych sojuszy ukraińskich, nie uda się Rosji zdobyć i osiągnąć celu głównego - a jest nim wciąż podbicie całej Ukrainy i okupacja całego ukraińskiego terytorium" - wskazał pełnomocnik.

Pytany, co przez te 365 dni okazało się dla niego nowością, czy było wyjątkowe odparł, że był to nacisk kładziony przez Moskwę na operacje wymierzone w Polskę.

"Trudno wskazać jedną konkretną rzecz czy zdarzenie, ale na pewno to, co nas zaskoczyło, to poziom wyrafinowania operacji celowanych wprost w Polskę. On w ostatnim roku bardzo mocno wzrósł" - ocenił.

"Wprost widzieliśmy takie symptomy, które wskazują, że rosyjskie służby bezpośrednio zadaniowały konkretne oddziały walczące na polu bitwy do tego, żeby tworzyły materiały wykorzystywane w propagandzie przeciwko Polsce. Na polu bitwy produkowane były choćby fałszywki mające dowodzić masowej obecności żołnierzy polskich na froncie" - powiedział PAP minister w KPRM.

"Zatem trzeba mieć świadomość, że rola, znaczenie Polski jest dla Kremla na tyle duże, że dedykuje on konkretne siły walczące w tym piekle, które rozpętano, do tego, żeby tworzyć materiały przeciwko nam" - wskazał.

"To zdecydowanie nowa jakość w wojnie informacyjnej Rosji przeciwko naszemu krajowi" - dodał.

"Wydaje się, że to teraz jest okres, kiedy staliśmy się zdecydowanie jednym z głównych, jeśli nie głównym, wrogiem w działaniach rosyjskiej propagandy - zarówno tych kierowanych na rynek wewnętrzny, jak i na zewnętrz" - ocenił Żaryn.

Powiedział też, że to, co było dla niego drugim zaskoczeniem, to jak mocno rezonowały te rosyjskie treści - jak były mocno stymulowane na całym świecie.

"Zebraliśmy z naszymi ambasadami materiały, o dwu głównych akcjach dezinformacyjnych Moskwy - mówiącej o udziale tzw. polskich najemników w tej wojnie i druga - wątek związany z oskarżeniami, że Polska planuje atak na Zachodnią Ukrainę" - mówił PAP pełnomocnik.

Podał, że te dwa wątki były kolportowane w trzydziestu kilku krajach na całym świecie.

"To pokazuje, że Rosjanie przykładają naprawdę wielką wagę, do tego, żeby deprecjonować polskie państwo i przy tej okazji atakować nas w codziennej aktywności" - powiedział.

Pytany, jakie zagrożenia dla Polski niosą kolejne dni, miesiące, a może lata trwającej na Ukrainie agresji Rosjan odparł, że dzisiaj wydaje się, iż będzie ona niestety długa. "I to właśnie jest największym zagrożeniem - kwestia długotrwałego oddziaływania tych przekazów na polskie społeczeństwo" - ocenił.

"Wciąż jesteśmy społeczeństwem mało podatnym na działania propagandowe, ale musimy mieć świadomość zmęczenia społecznego, efektów długiego utrzymywania się emocji społecznych" - wskazał.

"Są one wykorzystywane przez Rosjan. Kreml stara się podsycać obawy o przyszłość, czy wątpliwości dotyczące sytuacji ekonomicznej, by manipulować społeczeństwami i nastawiać je przeciwko rządom. Chodzi o to, by zmanipulowane narody wpływały na decydentów, by ci podejmowali korzystne dla Rosji decyzje polityczne" - powiedział PAP sekretarz stanu w KPRM.

"Takie działania, gry psychologiczne, Rosjanie podejmują w całej Europie Zachodniej, po to właśnie, żeby to zmęczenie, te naturalne emocje społeczne wykorzystywać do celów politycznych przeciwko Ukrainie" - ocenił w rozmowie z PAP pełnomocnik polskiego rządu.

W piątek minął rok od agresji Rosji na Ukrainę - rozpoczęła się ona 24 lutego 2022 r.