Żaryn: po zakażeniach legionellą szereg działań dezinformacyjnych Rosji przeciw Polsce

W związku z zakażeniami legionellą w Polsce rosyjska propaganda prowadziła szereg działań dezinformacyjnych przeciwko naszemu krajowi - poinformował na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

We wpisie towarzyszącym umieszczonemu w poniedziałek nagraniu podkreślił, że Rosja szybko wykorzystała okazje do promowania typowych kłamstw przeciwko Polsce. "Ale pojawiły się też nowe treści..." - dodał.

"Rosja wykorzystuje działania informacyjne przeciw Polsce często wykorzystując aktualne wydarzenia" - zaznaczył sekretarz stanu w kancelarii premiera.

Wskazał, że tak było w przypadku zakażeń legionellą, które Rosja wykorzystała do swoich stałych działań propagandowych.

"Z jednej strony Kreml próbował wywołać panikę i chaos wśród lokalnych społeczności i mieszkańców Podkarpacia. Przekazy miały na celu pokazanie, że sprawa jest znacznie poważniejsza, niż w rzeczywistości" - powiedział w nagraniu Żaryn.

W typowe działania Rosji wpisywały się też z drugiej strony nieprawdziwe informacje, że legionella, to wynik przyjmowania uchodźców z Ukrainy i choroba zawleczona z Ukrainy do Polski - zaznaczył.

Podał, że Kreml prezentował też w dezinformacji absurdalne tezy, iż legionella w Polsce wcale nie wybuchła, a to, co dzieje się naprawdę, to próba ukrycia, że Polska wysyła na Ukrainę dużo żołnierzy i najemników, którzy giną na froncie. W tym fałszywym przekazie legionella miałaby być propagandą, aby uzasadnić skalę zgonów polskich obywateli - relacjonował.

"Tego typu nonsensy i absurdy, to typowa linia oddziaływania Rosji, która z jednej strony próbuje wzniecić nieufność między Polakami a Ukraińcami, próbuje wzniecić nienawiść między naszymi społeczeństwami. Z drugiej strony próbuje pokazać, że Polska jest zaangażowana bezpośrednio w działania wojenne, jest krajem, który prowokuje, eskaluje i wciąga Zachód w wojnę z Rosją" - ocenił minister w KPRM.

Zdaniem zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych te wszystkie działania są obliczone na to, by zachwiać współpracą między Zachodem a Ukrainą, co ma pozwolić Rosji na wygranie prowadzonej wojny.

"Rosja w tej chwili swoje działania informacyjne widzi jako element działań wojennych przeciw Ukrainie" - dodał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Poniedziałek, to 558. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie