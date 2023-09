Żaryn: polska reżyser przywołuje co chwila Holokaust i wykorzystuje go do walki politycznej

Polska reżyser Agnieszka Holland, autorka filmu "Zielona granica", przywołuje co chwila Holokaust i wykorzystuje go do walki politycznej - ocenił sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn. Według niego powinien się temu przyjrzeć Światowy Kongres Żydów.

"@WorldJewishCong, powinniście się temu przyjrzeć. W tych rozmowach polska reżyser przywołuje co chwila #Holokaust i wykorzystuje go do walki politycznej. Porównuje również Zagładę do tego, co dzieje się na Białorusi" - napisał na Twitterze minister w kancelarii premiera.

"To wygląda, jak szarganie pamięci Ofiar dla celów politycznych!" - ocenił Żaryn w czwartkowym wpisie.

Załączył do niego zrzuty stron internetowych z wywiadem dla onet.pl autorki filmu "Zielona granica", który miał premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. W grafice wyróżniono część odpowiedzi Holland na jedno z pytań prowadzącej wywiad.

"Dzień wcześniej ja mówiłam u Moniki Olejnik, że robię film o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Nawiązałam również do Holokaustu, opowiadając o perspektywie mojej mamy, która była dziewczynką w czasie wojny. Byłam ostrożna w wypowiedziach, bo wiem, do czego jest zdolna cała ta brunatna hołota, która nami rządzi. Zresztą okazało się to już następnego dnia, po wypowiedziach prof. Engelking. Siła ataku była dlatego tak mocna, bo - jak to się mówi - na złodzieju czapka gore. Jeszcze raz powtórzę, że sprawy II wojny światowej, Holokaustu są w naszym kraju nieprzepracowane. A sprawy niezałatwione wracają. Naprawdę, jesteśmy potwornie straumatyzowanym narodem" - wyróżniono w grafice dołączonej do czwartkowego wpisu Żaryna.

Druga grafika przedstawia wywiad dla Gazety Wyborczej z wyróżnionym fragmentem.

"Miałam dokładnie tę refleksję! Zrobiłam kilka filmów o historii bardziej odległej - trzy filmy o Holocauście, +Obywatela Jonesa+ o Hołodomorze. I kiedy zobaczyłam, że historia dzieje się na naszych oczach i nagle stwarza sytuacje, w których te zagrożenia i wybory, o których kręciłam tamte filmy, się aktualizują, to wiedziałam, że powinnam o tym opowiedzieć. To był imperatyw. Poczułam, że po latach spokoju nadchodzą do nas czasy bezpośrednich zagrożeń. A to było jeszcze przed atakiem na Ukrainę. Miałam poczucie, że trzeba opowiedzieć tę historię teraz, zanim to wszystko się ucukruje i zanim za 20, a może 40 lat aktywiści, którzy dziś biegają po lasach, będą uznani za polskich Sprawiedliwych i nagle się okaże, że wszyscy wtedy pomagali" - brzmi umieszczony w grafice na Twitterze fragment odpowiedzi Holland.

