Żaryn: proces akcesji Szwecji do NATO od początku jest pod uważną obserwacją Rosji

Proces akcesji Szwecji do NATO od początku znajduje się pod uważną obserwacją Rosji - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Jej wejście do Sojuszu jest sprzeczne z interesami Moskwy - wskazał w InfoAlercie.

Żaryn we wtorek w serii wpisów zaznaczył, że w optyce Kremla to zagrożenie dla jego interesów oraz możliwości oddziaływania w Europie Środkowej.

Do InfoAlertu dołączył grafikę "Rosja dąży do utrudnienia agresji Szwecji do NATO".

"Rosja podejmuje działania, które mają na celu opóźnienie albo wręcz trwałą destabilizację procesu akcesji Szwecji do Sojuszu. W działaniach tego typu Kreml wykorzystuje propagandę, dezinformację oraz naciski polityczne" - napisał sekretarz stanu w kancelarii premiera.

"Te działania będą kontynuowane. Możliwe są także próby wykorzystania środowisk ekologicznych do wysuwania wobec Szwecji kolejnych oskarżeń i oczekiwań" - ocenił minister w KPRM.

W opinii Żaryna wszystko po to, by proces napotykał na kolejne trudności.

"Działania Rosji wobec Szwecji są próbą zablokowania jej wejścia do NATO, a jednocześnie okazją do nawiązywania kontaktów na arenie międzynarodowej" - zaznaczył we wpisach.

Według zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych "Moskwa liczy na przełamanie blokady informacyjnej i infekowanie opiniotwórczych środowisk na Zachodzie swoją fałszywą narracją".

We wtorek mija 475. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.