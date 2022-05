Żaryn: propaganda Kremla znowu próbuje zastraszać Zachód wizją wojny nuklearnej

Rosyjska propaganda kolejny raz próbuje zastraszać Zachód wizją wojny nuklearnej - napisał na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Tym razem propagandysta Kremla grozi atakiem na instalacje USA w Niemczech.

Żaryn w środę we wpisach na Twitterze zwrócił uwagę, że propagandysta Kremla Anatolij Matviychuk, prezentowany jako "ekspert wojskowy" sugeruje, że to USA są krajem prowadzącym do eskalacji sytuacji poprzez mówienie o "ryzyku nuklearnym" w Europie.

Matviychuk jednocześnie wskazuje, że broń nuklearna USA na terenie Niemczech, jest na celowniku rosyjskich rakiet. Przekonuje też, że atak będzie miał poważne konsekwencje dla Niemiec i sąsiednich krajów - wskazał rzecznik we wpisach.

"Słowa komentatora przytaczają portale rosyjskie przekonując, że +broń atomowa w Niemczech jest na celowniku+ Rosji. Jednocześnie teksty wskazują, że to USA są odpowiedzialne za wzrost zagrożenia wojną atomową w Europie" - napisał.

W ocenie Żaryna "opisane działania propagandowe są elementem prób zastraszania społeczeństw Zachodu".

"Poprzez szerzenie wizji wojny atomowej, Kreml liczy na wymuszenie uległości i miękkiej reakcji na działania Rosji przeciwko Ukrainie" - uważa rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego.