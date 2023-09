Żaryn: propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland

Propaganda Aleksandra Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Agnieszki Holland, ponieważ zawiera on przekaz spójny z działaniami informacyjnymi Białorusi i Rosji przeciwko Polsce - ocenił sekretarz stanu w kancelarii premiera Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP w poniedziałek na Twitterze przypomniał swoje niedzielne informacje o tym, że białoruska propaganda jest zachwycona filmem Agnieszki Holland "Zielona granica".

"Materiał białoruski o +Zielonej granicy+ wychwala obraz i przekonuje, że +pokazuje on faktyczne wydarzenia+. Materiał propagandowy szerzy przy tej okazji kłamstwa o skazywaniu przez Polskę ludzi na śmierć, zwalczaniu prawdy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz o +nazistowskich+ praktykach straży granicznej" - wskazał we wpisach zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Według ministra w KPRM "propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland, ponieważ zawiera on przekaz spójny z działaniami informacyjnymi Białorusi i Rosji przeciwko Polsce".

Stworzony przez Holland film miał swoją premierę 5 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji i został uhonorowany nagrodą specjalną jury festiwalowego. Ma wejść do kin w Polsce 22 września.