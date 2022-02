Żaryn: Rosja aktywnie wspomaga wszelkie inicjatywy białoruskiego reżimu

Rosja aktywnie wspomaga wszelkie inicjatywy białoruskiego reżimu, które służą również realizacji strategicznych celów Kremla – ocenił w sobotę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik podkreślił we wpisie na Twiiterze, że od początku wymierzonej w Polskę operacji hybrydowej - której element stanowi kryzys na granicy Polski i Białorusi - "Rosja patronuje działaniom Mińska, udzielając reżimowi Łukaszenki wsparcia na gruncie politycznym oraz w obszarze współpracy służb obydwu państw".

"Rosja aktywnie wspomaga wszelkie inicjatywy białoruskiego reżimu, które służą również realizacji strategicznych celów Kremla - zwłaszcza dotyczących trwałej destabilizacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej" - ocenił Żaryn.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali 1182 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.