Żaryn: Rosja i Białoruś utrzymują operację hybrydową, celem destabilizowanie Europy, w tym Polski

Szlak nielegalnej migracji prowadzący z Białorusi na Zachód pozostaje aktywny. Rosja i Białoruś utrzymują operację hybrydową, której celem jest destabilizowanie Europy, w tym Polski - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn podkreślił, że Moskwa i Mińsk są zainteresowane kontynuowaniem tych działań.

"Obecnie białoruskie media reżimowe zapowiadają uruchomienie nowych połączeń lotniczych z Teheranu do Mińska. Irańskie linie lotnicze będą realizować więcej lotów także do Rosji" - napisał we wtorek na Twitterze Stanisław Żaryn.

Zaznaczył, że decyzje te zapadły po wizycie białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki w Teheranie. W jej trakcie podpisano umowę o lotach na trasie Mińsk - Teheran, które obsługiwać będzie Mahan Air.

"Zapowiadane otwarcie nowych lotów z Teheranu na Białoruś, a także do Rosji, może być próbą uruchomienia nowego kierunku migracyjnego i doprowadzenia do intensyfikacji operacji hybrydowej wykorzystującej migrantów" - zauważył Żaryn.

Dodał, że Rosja od wielu już lat używa presji migracyjnej do działań przeciwko różnym krajom Europy. "Inżynieria przymusowej migracji jest przez rosyjskich strategów opisywana jako jedno z narzędzi, tzw. środków aktywnych, pozamilitarnej agresji państwowej" - przekazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.