Żaryn: Rosja i Białoruś zacieśniają współpracę między strukturami bezpieczeństwa

Rosja i Białoruś zacieśniają współpracę między strukturami bezpieczeństwa; ta współpraca ma znaczenie dla oceny wydarzeń na naszej granicy z Białorusią - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn powiedział w środę PAP, że białoruski reżim i rosyjska administracja podpisały w ostatnim roku szereg porozumień i umów, które zacieśniają współpracę między strukturami bezpieczeństwa Rosji i Białorusi.

"Część z tych dokumentów ma swoje bezpośrednie powiązania z ochroną granic Państwa Związkowego. Współpraca białorusko-rosyjska ma swoje znaczenie dla oceny wydarzeń na naszej granicy z Białorusią" - zaznaczył Żaryn.

"W ostatnim roku Rosja i Białoruś podpisały porozumienia, które budują ramy współpracy służb porządkowych i specjalnych obu państw, a także wspólnej ochrony granicy. W wyniku podpisania tych porozumień konflikt na granicach Państwa Związkowego może być rozwiązywany wspólnie przez służby białoruskie i rosyjskie" - powiedział PAP Żaryn.

"Oznacza to, że kryzys graniczny wytworzony celowo przez reżim Łukaszenki musi być analizowany przez pryzmat współdziałania rosyjskich i białoruskich służb przeciwko Polsce" - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Przypomniał, że mija rok od podpisania w Moskwie "porozumienia o współpracy" białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i rosyjskiej Rosgwardii.

"Dokument ten mówił o wspólnych ćwiczeniach funkcjonariuszy, kooperacji w zakresie porządku publicznego, ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i strategicznego znaczenia. Dotykał również kwestii współpracy w zakresie walki z terroryzmem i ekstremizmem" - powiedział PAP Żaryn.

W jego ocenie porozumienie to posłużyło do ugruntowania współpracy obu państw, a także dało ramy prawne wsparcia przez Rosję białoruskich struktur OMON-u, kierowanych do pacyfikowania protestów ulicznych i potencjalnych zamieszek.

"Porozumienie to mogłoby zostać uruchomione np. w przypadku buntu i zamieszek. To właśnie na podstawie tego dokumentu reżim białoruski może poprosić Rosję o pomoc w zapewnieniu +porządku wewnętrznego+" - wyjaśnił rzecznik.

W 2001 r. Mińsk i Moskwa podpisały kolejne umowy - w marcu w gronie rosyjskich i białoruskich służb prowadzono rozmowy, które skupiały się na współpracy w formacie Państwa Związkowego. Wymieniano się doświadczeniami w zakresie ochrony granic oraz omawiano sposoby przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez "czynniki zewnętrzne" - podkreślił.

"Ostatecznie porozumienie służb podpisano we wrześniu w Soczi w czasie Kolegium Komitetu Granicznego Państwa Związkowego, a wspólne rozmowy i komunikaty kierowane do opinii publicznej na ogół zawierały wątki antyzachodnie. Kolejne dokumenty były prezentowane jako odpowiedź na rzekomą agresję Zachodu" - podał.

Wówczas w Soczi omawiano realizację wspólnej polityki granicznej, w tym kwestie zabezpieczenia granic i terenów przygranicznych Państwa Związkowego oraz współpracę służb granicznych Rosji i Białorusi. Podpisano też dokument, którego celem było "usprawnienie wspólnych reakcji na naruszenie zewnętrznych granic Państwa Związkowego" - wskazał rzecznik.

Żaryn w rozmowie z PAP podał, że inne porozumienie w połowie roku podpisały ze sobą służba Wywiadu Zagranicznego Rosji i Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi. Dotyczy ono rozszerzania współpracy w zakresie walki z "destrukcyjną działalnością Zachodu", a także "agresywną polityką USA i państw zachodnich".

Ostatnie z szeregu porozumień zawarto niedawno - 4 listopada w Moskwie - gdy Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka omawiali i zaakceptowali program o pogłębianiu integracji białorusko-rosyjskiej w ramach Państwa Związkowego w latach 2021-23.

"Zatwierdzono również nową wersję doktryny wojskowej, która zawiera +uzgodnioną i dostosowaną do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa+ strategię - powiedział Żaryn.

"Kolejny raz dokument został przygotowany w oparciu o główną tezę dotyczącą neutralizowania +zagrożeń związanych z wrogą aktywnością Zachodu+" - podkreślił rzecznik.

Aleksander Główczewski