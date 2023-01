Żaryn: Rosja kontynuuje działania dezinformacyjne przeciwko Polsce

Rosja kontynuuje działania dezinformacyjne przeciwko Polsce. Propaganda rosyjska skupia się na wąskich obszarach tematycznych, jednocześnie zwiększając brutalność przekazu przeciwko RP - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Dodał przy tym, że Kreml liczy na wzmocnienie efektów operacji informacyjno-psychologicznych.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP przekazał PAP, że analiza przejawów rosyjskiej walki informacyjnej wskazuje na duży udział komunikatów, które mają osłabiać poczucie bezpieczeństwa społeczeństw, w Polsce, na Ukrainie i na Zachodzie. "W okresie świąteczno-noworocznym rosyjski aparat wpływu prowadził operacje wykorzystując tezy i motywy typowe dla okresu świątecznego. Kreml grał na emocjach społecznych, szantażując i strasząc odbiorców wizją apokaliptyczną" - wyjaśnił minister w KPRM.

"Promowany był przekaz o niszczeniu, w wyniku działań Zachodu i Ukrainy, typowego świątecznego spokoju. Rosja kolportowała wizję antytezy świąt: eskalacji, sporów i kryzysu cywilizacyjnego zamiast pokoju i pojednania, głodu i biedy zamiast suto zastawionego stołu, zimna i ciemności zamiast ciepła rodzinnego" - zauważył Stanisław Żaryn.

W jego ocenie, Kreml próbował przekonać odbiorców, że przyszłość jest niepewna i niebezpieczna. Ma być to skutek "antyrosyjskiej polityki" rządów państw Zachodu takich jak sankcje, pomoc wojskowa i finansowa dla Ukrainy oraz wspierane uchodźców. "Równocześnie rosyjski aparat wpływu oddziaływał na własne społeczeństwo, by ugruntować w nim fałszywe przeświadczenie, że za antyrosyjską (przedstawianą jako wrogą do narodu rosyjskiego) postawę Zachód już płaci biedą, brakiem surowców i usług" - podał.

"W ostatnim czasie rosyjski system dezinformacji podjął także kolejną próbę udowadniania, że broń kierowana przez Zachód na Ukrainę zagraża pokojowi na świecie. Rosja promowała tezy, według których zachodnia broń jest przemycana z frontu do Syrii, gdzie zasila arsenał środowisk terrorystycznych" - przekazał.

Zauważył też, że Rosja kontynuuje działania informacyjne ukierunkowane na przedstawienie władz Polski jako niekompetentnych i niewiarygodnych partnerów i niezdarnych w polityce wewnętrznej. "Aparat wpływu Rosji nie ustaje też w próbach burzenia relacji polsko-ukraińskich. Kreml stale dąży do wytworzenia w Polakach przekonania o konieczności rezygnacji z pomocy Ukrainie, nieustanie przedstawiając Ukraińców (uchodźców) i władze w Kijowie w złym świetle" - ocenił.

"Propaganda białoruska przejęła w ostatnim okresie część działań informacyjnych, które do tej pory przeciwko Polsce realizował aparat propagandowy Rosji. Chodzi zwłaszcza o promocję fałszywego wizerunku Polski jako państwa niestabilnego, nieodpowiedzialnego i awanturniczego" - wyjaśnił.

"Widoczna pozostaje koordynacja działań Mińska i Kremla obliczonych na dyskredytację struktur bezpieczeństwa RP. Propagandy obu reżimów bazują w swoich operacjach na bieżących wątkach dyskursu w polskiej opinii publicznej, co świadczy o ich dobrym rozeznaniu nastrojów w Polsce" - dodał Stanisław Żaryn.