Żaryn: Rosja kontynuuje podstawowy przekaz dezinformacji o jej agresji na Ukrainę

Rosja kontynuuje podstawowy zestaw dezinformacyjnego przekazu o jej agresji na Ukrainę - podkreślił w piątek w rozmowie z PAP rzecznik rasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Te rosyjskie działania informacyjne, prowadzone jako dopełnienie działań wojennych przeciwko Ukrainie nie ustają" - powiedział Żaryn. Wrogi przekaz informacyjny Kreml kieruje nie tylko przeciwko Ukrainie, ale też Zachodowi i naszemu krajowi.

"To realizacja celów strategicznych Moskwy" - zaznaczył rzecznik.

Wskazał, że w ostatnim czasie dochodzi do ujednolicenia przekazu realizującego rosyjską walkę informacyjną, co wynika z badania treści przekazywanych przez podmioty wykorzystywane do działań dezinformacyjnych.

"Efekty tej analizy sugerują, że Rosja prowadzi scentralizowaną operację informacyjną przeciwko Ukrainie i Zachodowi" - dodał.

W wymierzonych w Ukrainę wątkach działań promowane są fałszywe przekazy, że to państwo powszechnego faszyzmu i nazizmu, kraj, który prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Rosji, wysługuje się Stanom Zjednoczonym, a cały naród jest "satanistyczny" i Ukrainą rządzi "diabeł".

W moskiewskich przekazach "operacja specjalna", jak Rosja stale nazywa agresję przeciwko Ukrainie, rozpoczęła się od ataku ukraińskiej armii, rosyjskie wojska podczas działań atakują jedynie cele wojskowe, a zbrodnia w Buczy, to "inscenizacja" strony ukraińskiej.

"Działania strony rosyjskiej są w ogromnej mierze obliczone na deprecjonowanie wizerunku Ukrainy, podważanie jej sukcesów w walce obronnej oraz wskazywanie na agresywne działania Kijowa" - mówił PAP Żaryn.

W polskich wątkach realizując działania rosyjskiej dezinformacji nagłaśniane są propagandowe przekazy, że nasz kraj zachowuje się jak "podżegacz wojenny", wciąga do wojny Pakt Północnoatlantycki, a nasza polityka może doprowadzić do III wojny światowej.

Rosyjska propaganda stale wskazuje też, że polski rząd jest rusofobiczny i Rosji nienawidzi, Polska jest wasalem USA i Wielkiej Brytanii, a nasza reakcja na działania Rosji naraża Polskę na odwet. Te wątki pojawiają się też w przekazach, że współpraca Polski i USA naraża Polaków, a państwo i społeczeństwo narażane jest też przez przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Żaryn wskazał, że "aktywność wymierzona w Polskę skupia się głównie na rozbudzaniu nastrojów antyukraińskich oraz próbach zastraszania Polaków".

"Widać coraz częściej próby wykorzystania motywu Rzezi Wołyńskiej do rozbudzania napięć między Polakami a Ukraińcami" - powiedział w rozmowie z PAP.

Równolegle z takimi działaniami informacyjnymi rosyjska propaganda wciąż szerzy tezy mające na celu tworzenie napięć między członkami NATO oraz Unii Europejskiej, a także promuje pozytywny wizerunek Rosji - wyjaśnił.

"Działania propagandy rosyjskiej mają charakter skoordynowanej operacji, której cele są zbieżne z działaniami rosyjskiego wojska prowadzącego agresję na Ukrainę" - podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Rosja dokonała agresji na Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu niepodległe państwo broni się przed najazdem. Uciekając przed wojną z Ukrainy przez polskie przejścia graniczne przeszło do tej pory prawie 2,76 mln osób, które otrzymują tu pomoc. Część z nich udaje się dalej na Zachód.