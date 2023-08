Żaryn: Rosja stanowi główny hub transportowy dla migrantów szturmujących naszą granicę z Białorusią

Od wielu miesięcy Rosja stanowi główny hub transportowy dla migrantów szturmujących naszą granicę z Białorusią. Cudzoziemcy przybywają na Białoruś przez Rosję - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W serii wpisów pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP podkreślił, że Rosja i Białoruś "wydają cudzoziemcom oficjalne zgody na pobyt na swoim terytorium". "Cudzoziemcy na Białorusi i w Rosji przebywają za zgodą władz" - podał.

"Współpraca obu reżimów jest tak silna, że migranci dostają zgody na pobyt w Białorusi i Rosji jednocześnie - wypełniają tylko jeden formularz" - zauważył.

"Operacja hybrydowa wykorzystująca nielegalną migrację jest prowadzona od początku przez oba reżimy - rosyjski i białoruski. To część systemowych działań przeciwko NATO" - dodał Stanisław Żaryn.

Straż Graniczna w raporcie z minionej doby poinformowała, że 86 cudzoziemców próbowało w środę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, byli to m.in. obywatele Indii i Egiptu.

Od początku roku SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób.

Jak wyliczył Podlaski Oddział SG, w tym roku na granicy polsko-białoruskiej ujawniono nielegalnych migrantów pochodzących z blisko 50 różnych państw.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.