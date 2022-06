Żaryn: Rosja uzupełnia straty - kwartalne kontrakty na wojnę w Ukrainie, tylko trzy tygodnie szkolenia

Rosja uzupełnia straty poniesione podczas agresji na Ukrainę - w ogłoszeniach szuka osób na kwartalne kontrakty; rekruci na wojnę w Ukrainie będą szkoleni trzy tygodnie - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Ogłoszenia ukazały się w rosyjskich mediach społecznościowych. Trwa nabór ochotników do jednego z elitarnych oddziałów Specnazu - podał we wtorek w rozmowie z PAP.

Żaryn podkreślił, że ze względu na ponoszone w Ukrainie straty osobowe kremlowska armia stara się je uzupełniać na bieżąco.

"Funkcjonujący w ramach struktur Rosgwardii oddział Witiaź ogłasza nabór do służby. Rosjanie szukają osób, które zostaną wysłane na teren walk przeciwko Ukrainie. Ochotnicy mają podpisywać kwartalne kontrakty. Przed wysłaniem żołnierzy na Ukrainę mają oni przejść jedynie trzytygodniowe szkolenie bojowe" - podkreślił Żaryn.

Ogłoszenie pokazuje, że Rosja przez straty osobowe wynikające ze skutecznej obrony Ukraińców przyspiesza z uzupełnianiem struktur kierowanych przeciwko temu krajowi.

"Zwraca uwagę jedynie krótkie - trzytygodniowe - szkolenie bojowe oraz szukanie ochotników nawet z minimalnym doświadczeniem w boju" - ocenił rzecznik.

Jego zdaniem takie przyspieszenie procedur naboru to sygnał, że Rosja ponosi duże straty w walkach z Ukrainą. Zaznaczył, że może to również pokazywać, iż Rosjanie jednak szykują się do wzmocnienia sił, które mają okupować zdobyte tereny Ukrainy i jeszcze dotkliwiej represjonować mieszkańców.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych powiedział, że to mało prawdopodobne, by pochodzące z takiego naboru oddziały Roswardii prowadziły działania wojenne na froncie.

"Zapewne będą służyły jako siły okupacyjne, prowadząc czystki i represje na terenach zdobytych przez Rosjan. Mogą również służyć jako ochrona ustanowionych przez Kreml władz okupacyjnych i najważniejszych osób na zagarniętym terenie" - powiedział PAP Żaryn.

Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego - trwa 118. dzień.