Żaryn: Rosja zmienia przepisy, by wcielać do wojska kolejne grupy społeczne

Rosja zmienia przepisy, by wcielać do wojska kolejne grupy społeczne napisał w InfoAlercie na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. To kolejny sygnał, że wojna nie idzie po myśli Kremla - dodał.

W poniedziałkowej serii wpisów Żaryn zwrócił uwagę, że w obliczu braku sukcesów "niezwyciężonej" armii rosyjskiej i rosnących strat osobowych Duma zamierza uchwalić przepisy, które umożliwią podpisywanie kontraktów wojskowych skazańcom i osobom niepełnosprawnym.

Wcielanie do armii miałoby następować na podstawie kontraktu "w okresach mobilizacji, stanu wojennego i stanu wyjątkowego" - podał. Zmiana w dotychczasowych przepisach ma wynikać - wg twórców ustawy - z "chęci do służby wojskowej" sygnalizowanej przez przedstawicieli wyżej wymienionych grup - wskazał sekretarz stanu w kancelarii premiera.

"Rosyjski resort obrony prowadzi szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu rekrutację żołnierzy kontraktowych, którzy uzupełnią niedobory armii rosyjskiej na Ukrainie" - powiedział Żaryn.

Według niego władze Federacji Rosyjskiej nie są gotowe do ogłoszenia nowej fali mobilizacji i mają nadzieję przyciągnąć wystarczającą liczbę żołnierzy kontraktowych i ochotników.

"Temu ma służyć nachalna promocja armii, coraz częstsze przymuszanie "ochotników", a teraz rozszerzenie możliwości werbunku" - przekazał minister w KPRM.

"Zmiana przepisów prawnych w tym zakresie to kolejny krok Moskwy, by uzupełniać siły na froncie, które są dziesiątkowane w czasie brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie" - wskazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

"Oprócz skazanych i niepełnosprawnych rosyjski resort obrony i Grupa Wagnera wysyła już na Ukrainę więźniów z kolonii karnych w zamian za obietnicę ich ułaskawienia" - poinformował Żaryn.

Zaznaczył też, że w Rosji nie brak również głosów, iż cudzoziemcy żyjący w Rosji powinni iść na front.

Jako przykład wskazał m.in. wypowiedzi przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandra Bastrykina.

W poniedziałek mija 481. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.