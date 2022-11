Żaryn: Rosji zależy na manipulowaniu odbiorcami na całym świecie

Rosji zależy na manipulowaniu odbiorcami na całym świecie. Kreml chce uniknąć wizerunku agresora, ale także zmusić Zachód do wycofania pomocy dla Ukrainy – napisał w czwartek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Żaryn przypomniał, że od 24 lutego Rosja prowadzi działania zbrojne przeciwko Ukrainie. "W lutym 2022 roku Kreml rozpoczął okrutną wojnę, której celem jest zniszczenie państwa oraz społeczeństwa ukraińskiego. Agresor w tej wojnie jest jeden: to Rosja" - napisał na Twitterze.

W jego ocenie "Kreml działania wojenne przeciwko Ukrainie uzupełnia metodami walki hybrydowej. Ataki hakerskie, presja psychologiczna i energetyczna, dezinformacja są stosowane przeciwko Ukrainie, ale również Zachodowi".

"Rosji zależy na manipulowaniu odbiorcami na całym świecie. Kreml chce uniknąć wizerunku agresora, ale także zmusić Zachód do wycofania pomocy dla Ukrainy. Rosja liczy na to, że presją ekonomiczną i społeczną doprowadzi do izolacji Ukrainy" - wskazał.