Żaryn: rośnie rosyjska dezinformacja w Afryce, Azji i Ameryce Południowej

W ostatnim czasie widać intensyfikację działań rosyjskiej dezinformacji na obszarze Afryki, Azji i Ameryki Południowej; działania te są obliczone na manipulowanie obrazem wojny Rosji przeciwko Ukrainie - podkreślił w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn stwierdził, że Kremlowi zależy na budowaniu w Afryce, Azji i Ameryce Południowej wizerunku Stanów Zjednoczonych jako "siły niszczącej ład i porządek na świecie". "Jednocześnie rosyjska propaganda prezentuje Kreml jako stabilnego i atrakcyjnego partnera" - zaznaczył.

"Działania dezinformacyjne są obliczone również na manipulowanie obrazem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Moskwa promuje narrację, zgodnie z którą Stany Zjednoczone od lat, wykorzystując Ukrainę, zagrażały całemu światu. Służą temu tezy mówiące o biolaboratoriach na Ukrainie, które USA rzekomo wykorzystywały do działań militarnych przeciwko Rosji, a także oskarżenia dotyczące realizacji przez Waszyngton imperialnej polityki wobec innych państw i narodów" - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Według Żaryna ten ostatni wątek rosyjska propaganda wykorzystuje szczególnie intensywnie w Afryce. "Państwa regionu przekonuje się, że Zachód - głównie USA - traktuje Afrykę jako obszar do kolonizowania, którego interesy Europy i USA nie interesują" - wyjaśnił.

"Rosja sączy afrykańskim społeczeństwom przekaz mówiący, że kraje Zachodu chcą się rozwijać kosztem Afryki. Jednocześnie wskazuje się, że kraje regionu są coraz bardziej świadome tych zagrożeń. Jako wzór stawia się państwa, które jednoznacznie opowiadają się za współpracą z Rosją i taką politykę realizują. Jednocześnie Rosja stara się stygmatyzować te stolice, które popierają Ukrainę i ją wspomagają. Wskazuje się, że ich zachowanie dowodzi, że +neonazistowska ukraińska propaganda+ dociera również do Afryki" - podkreślił rzecznik MKSS.

Jak wskazał, w ramach działań dezinformujących Rosja sugeruje także, że to Zachód cynicznie prowadzi do problemów na rynku produktów rolnych, co może skutkować kryzysem głodu w Afryce. "W ten sposób jednoznacznie próbuje manipulować skutkami działań Rosji przeciwko Ukrainie" - zaznaczył.

"W ostatnim czasie rosyjska działalność dezinformacyjna na obszarze Afryki, Azji i Ameryki Południowej jest wzmacniana. Może być to powiązane z próbami poszukiwania przez Kreml nowych sojuszników politycznych, którzy będą wspierać na arenie międzynarodowej cele rosyjskie" - podkreślił Żaryn.