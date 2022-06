Żaryn: rosyjska propaganda kolejny raz atakuje prezydenta Ukrainy

Rosyjska propaganda kolejny raz atakuje prezydenta Ukrainy - ocenił we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że w mediach społecznościowych pojawił się materiał, w którym Wołodymyr Zełenski przedstawiony jest jako podwójny agent pracujący na rzecz Rosji i USA.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn we wtorek skomentował działania propagandowe Kremla wymierzone w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ocenił, że rosyjska propaganda "kolejny raz atakuje prezydenta Ukrainy".

Zaznaczył, że w mediach społecznościowych pojawił się materiał, w którym Wołodymyr Zełenski jest przedstawiany w roli podwójnego agenta, który pracuje na rzecz Rosji i USA. "Ukrainę oskarża się o to, że znajduje się pod kontrolą obcych państw" - wskazał Żaryn.

Stanisław Żaryn podkreśla, że w materiale prezydent Ukrainy został oskarżony o wyłudzanie pieniędzy od zachodnich państw, także o działanie na szkodę Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Ale jednocześnie o "pomoc Kremlowi w jednoczeniu Rosjan" oraz o "realizowanie interesów Rosji".

Rzecznik podkreślił, że próba dyskredytacji Zełenskiego to stały element aktywności rosyjskiej propagandy. "Oczernianie prezydenta UA od początku inwazji Rosji na Ukrainę to działania prowadzone w sposób systemowy. Kreml wykorzystuje personalne ataki na Zełenskiego, by zohydzić władze UA i doprowadzić do izolacji Ukrainy" - zaznaczył.

Puentując swoją wypowiedź, Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na to, że Moskwa liczy, iż Zachód wycofa swoje poparcie dla Ukrainy.