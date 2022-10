Żaryn: Rosyjski rewizjonizm historyczny wymierzony jest w Polskę

Rosyjski rewizjonizm historyczny wymierzony jest w Polskę i jest wykorzystywany do ataków na nas - ocenił w sobotę na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W serii wpisów na Twitterze minister w KPRM podkreślił, że rosyjska propaganda wciąż fałszuje historię II wojny światowej promując kłamstwa o rzekomym "wyzwoleniu" Polski przez ZSRS.

"Jednocześnie Kreml atakuje Polaków za brak należytej +wdzięczności+ za +wyzwolenie+" - napisał.

Żaryn podkreślił, że rewizjonizm historyczny jest wykorzystywany do ataków na Polskę.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych wskazał, że w opublikowanym na rosyjskim portalu artykule Yuri Dmitriew stara się wykazać, że Polacy w czasie II wojny światowej byli wrogo nastawieni do Armii Czerwonej przynoszącej "wyzwolenie ziem od okupacji hitlerowców".

Sowieccy żołnierze czuli się w Polsce zastraszani - jak przekonuje cytowany przez Żaryna autor, a "wyzwoliciele", nie byli witani z należnym szacunkiem, zdarzały się wobec nich akty przemocy i agresji.

Dmitriew ubolewa, że "pomimo korzyści, jakie Polska osiągnęła dzięki pomocy Rosji, we wzajemnych relacjach górę wzięła okazywana przez Polskę nienawiść" - wskazał pełnomocnik.

"Rosyjski rewizjonizm historyczny pozostaje jednym z narzędzi rosyjskiej propagandy używanych wobec Polski. Kreml wykorzystuje go do zakłamywania prawdy o II wojnie światowej i sowieckich zbrodniach, a także wzmacniania bieżących działań informacyjnych m. in. oczerniania Polski" - ocenił na Twitterze minister w KPRM.

W środę mija 231. dzień agresji Rosji na Ukrainę. Napaść rozpoczęła się 24 lutego.