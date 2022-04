Żaryn: rosyjskie ograniczenia w dostawach mogą wykroczyć poza obszar węglowodorów

Należy się spodziewać, że rosyjskie ograniczenia w dostawach surowców wykroczą poza obszar węglowodorów i mogą dotyczyć również ograniczenia dostępu do innych surowców - ocenił w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Według Żaryna Moskwa zwiększa presję na Zachód, w tym poprzez działania propagandowe, cybernetyczne, energetyczne i polityczne. "Należy się spodziewać, że ograniczenia w dostawach surowców wykroczą poza obszar węglowodorów i mogą dotyczyć również ograniczenia dostępu do innych surowców, w tym istotnych dla europejskiego planu rozwoju odnawialnych źródeł energii" - podkreślił.

Rzecznik MKSS zwrócił też uwagę, że ostatnie działania wojenne Rosji przeciwko Ukrainie wskazują, że główne cele rosyjskie nie uległy zmianie. "Kreml konsekwentnie dąży do zniszczenia niepodległej Ukrainy i przekształcenia jej terytorium w szarą strefę bezpieczeństwa europejskiego" - stwierdził.

"Prowadzone przez Siły Zbrojne Rosji działania zbrojne prowadzą do systematycznego niszczenia potencjału militarnego, demograficznego, gospodarczego, kulturalnego i przyrodniczego Ukrainy" - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak tłumaczył Żaryn, rosyjskie władze prowadzą w dalszym ciągu agresję wojskową, która skupia się na wschodnich i południowych terenach Ukrainy. "Moskwa dąży do ich całkowitego opanowania i zniszczenia punktów ukraińskiego oporu. Rosja dąży do odcięcia Ukrainy od morza i zajęcia wschodnich terenów Ukrainy" - zaznaczył.

W ocenie Żaryna szczególnie trudna sytuacja jest na obszarach okupowanych, na których trwają represje, instalowanie kolaboracyjnych władz, a także masowe wywózki o praktycznie stalinowskim charakterze.

"Towarzyszy temu sankcjonowany przez władze w Moskwie rabunek mienia państwowego i prywatnego, w tym zapasów żywności. Obecnie priorytetem rosyjskich działań jest sparaliżowanie systemu logistycznego - głównych węzłów kolejowych, baz paliw, przepraw drogowo-kolejowych, co z jednej strony ma utrudnić wspieranie Ukrainy przez Zachód, a z drugiej zniszczyć ukraińską infrastrukturę" - zauważył.