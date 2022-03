Żaryn: rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie dokonują zbrodni wojennych wymierzonych w cywilów

Rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie wraz z zajmowaniem terytoriów Ukrainy dokonują zbrodni wojennych wymierzonych w cywilów - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak napisał na Twitterze Żaryn, "rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie wraz z zajmowaniem terytoriów UA dokonują zbrodni wojennych wymierzonych w cywilów". Zaznaczył także, że "jednocześnie wzmaga się na tych terenach rosyjska propaganda, będąca elementem agresji".

Żaryn podkreślił, że "działania rosyjskie są w coraz większym stopniu obliczone na zastraszanie społeczeństwa i przymuszanie władz do kapitulacji (zbrodnie wojenne), a także mają na celu dalsze infekowanie społeczeństwa kłamliwymi treściami (wzmożenie ros. propagandy)".

W niedzielę szef władz regionalnych Serhij Hajdaj poinformował na Telegramie, że 56 osób zginęło wskutek ostrzelania z czołgu domu opieki senioralnej w Kreminnej w obwodzie ługańskim.

Hajdaj napisał, że doszło do tego 11 marca, ale do tej pory nie można się dostać do miejsca tragedii.

"Po prostu podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać. Ci, którzy tam dożywali swych dni - 56 osób - zginęli na miejscu. Tych, którzy przeżyli - a jest ich 15 osób - okupanci uprowadzili i wywieźli na terytorium okupowane do Swatowa, do obwodowego ośrodka opieki geriatrycznej" - napisał Hajdaj.