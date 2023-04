Żaryn: rosyjskie służby od lat wykorzystują kłamstwo do ataków na inne państwa

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn w niedzielę na Twitterze donosi o działaniach sowieckiego i rosyjskiego wywiadu opartych na kłamstwie, a mających na celu wymuszenie na innych państwach konkretnych decyzji lub zaniechań.

"Rosja od lat w ramach działań wywiadu realizuje strategiczne interesy - zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Swoje operacje na ogół opiera na kłamstwach i prowadzi je ze szkodą dla innych państw" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.

Sekretarz stanu w KPRM powołał się na dyrektora Służby Wywiadu Zagranicznego Jewgienija Primakowa, który "mówił o tym otwarcie" w 1992 r. "Wskazywał, że rosyjski wywiad wykorzystuje +środki wsparcia, które są stosowane po to, aby polityka Rosji była realizowana lepiej i skuteczniej+" - przypomniał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

"Opisując, co ma na myśli, podał konkretny przykład użycia +środków wsparcia+, w przypadku gdyby +jakiś kraj usztywniał swoją pozycję i chciał uniemożliwić G7 udzielanie gospodarczego wsparcia przeprowadzanym w Rosji reformom+" - czytamy w serii tweetów Żaryna. Jak dodał, Primakow twierdził, iż "metodami wywiadowczymi powinno się przedstawić opinii publicznej i przywództwu państw należących do tej +siódemki+, że działanie tego państwa doprowadzi do przerzucenia ekonomicznego ciężaru na barki innych".

"Zdaniem J. Primakowa taka sytuacja powinna zostać również wykorzystana przez rosyjski wywiad do +spowodowania poparcia dla stanowiska Rosji w kwestii terytorialnej+" - zwrócił uwagę Stanisław Żaryn.

Jego zdaniem "Rosja stosuje taktykę wrogiego oddziaływania wobec Zachodu, którą Primakow nazwał użyciem +środków wsparcia+". Zaznaczył, że w rzeczywistości chodzi o prowadzenie dezinformacji, operacji wpływu i atakowanie innych państw kłamstwami w celu wymuszenia korzystnych dla Rosji - a wcześniej Związku Radzieckiego - decyzji lub zaniechań.

"Brak świadomości i wiedzy o technikach stosowanych przez rosyjskie służby ułatwia realizację agresywnych celów Kremla" - podkreślił Żaryn.