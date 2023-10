Żaryn: służby działają normalnie, zapewniając Polsce i Polakom bezpieczeństwo

Służby działają normalnie, zapewniając Polsce i Polakom bezpieczeństwo - ocenił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Odniósł się tak do informacji Marka Biernackiego (Trzecia Droga), że po wyborach służby likwidują swoje dokumenty.

"Ktoś kolportuje kłamstwa, próbując podburzać opinię publiczną oraz szerzyć insynuacje pod adresem służb. Służby działają normalnie, zapewniając Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Nic, o czym mowa w tym tekście, nie ma miejsca" - podał we wpisie na X Żaryn.

Do wpisu dołączył fragment rozmowy dziennikarza RMF z Biernackim, który powiedział, że "16 października w służbach - zwłaszcza wojskowych - zapadła decyzja o likwidacji dokumentów tzw. niearchiwalnych. De facto można likwidować wszystko".

Biernacki - były minister koordynator służb specjalnych - powołał się na nieoficjalne informacje, które do niego dotarły. Jak stwierdził w rozmowie z RMF, decyzje o niszczeniu dotyczą dokumentów, które są aktualnie w obiegu.

Według posła, nowa większość parlamentarna, rozliczając osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, powinna zbadać tę sprawę.

"Z ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że w Służbach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego powstały komisje, którym zlecono kwerendę dokumentów. To one decydują, które akta będą archiwizowane, a które trafią do niszczarek. Jeden z byłych oficerów tych służb powiedział naszemu dziennikarzowi, że zazwyczaj takie prace prowadzone są na przełomie stycznia i lutego. Tym razem decyzja miała zapaść tuż po wyborach" - podała stacja w dołączonym do wpisu Żaryna fragmencie.

RMF zaznaczyło w swoim materiale, że Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczyło tym doniesieniom. Stacja cytuje też Żaryna, który przekonywał dziennikarza RMF, że "żadna służba nie niszczy dokumentów". "Stwierdził także, że ani w służbach wojskowych, ani w cywilnych nie powstały komisje do spraw przeglądu czy niszczenia bieżącej dokumentacji" - zaznaczyła stacja.