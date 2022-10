Żaryn: świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni to pierwszy krok do bezpieczeństwa

Świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni to pierwszy krok do bezpieczeństwa – wskazał w sobotę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, zachęcając do stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci przygotowanych przez CERT Polska.

"Świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni to pierwszy krok do bezpieczeństwa. Warto zapoznać się z poradnikiem przygotowanym przez ekspertów CERT Polska" - napisał na Twitterze Żaryn.

W poradniku mowa jest m.in. o tym, aby unikać wykorzystywania prywatnych kont poczty elektronicznej i komunikatorów do korespondencji służbowej. Specjaliści z CERT Polska rekomendują, aby nie używać prywatnych komputerów i telefonów do spraw służbowych oraz nie wykorzystywać służbowych komputerów i telefonów do spraw prywatnych oraz nie udostępniać ich członkom rodziny.

"Logując się na konto zawsze sprawdź czy domena danego portalu jest prawidłowa. (…) Ignoruj wszystkie inne prośby o podanie swojego hasła, nawet jeżeli komunikat wygląda oficjalnie, wymaga natychmiastowej reakcji i grozi deaktywacją konta. Wszystkie podejrzane wiadomości na skrzynce służbowej zgłaszaj administratorom w swojej organizacji" - radzą eksperci CERT Polska.

Przygotowany przez nich poradnik sugeruje także, aby stosować długie, przekraczające 14 znaków hasła, które mogą składać się z frazy zawierającej kilka słów. Jednocześnie należy unikać haseł, które można owiązać z publicznymi informacjami na temat osoby użytkownika, np. zawierających nazwisko, datę urodzenia itp. Jednocześnie eksperci CERT zwracają uwagę, że hasło należy zmieniać, kiedy istnieje podejrzenie, że zostało poznane przez inną osobę, nie ma zaś potrzeby cyklicznej jego zmiany.

"Nie zaniedbuj aktualizacji systemu operacyjnego i programów na używanym komputerze. Posiadaj aktualny program antywirusowy. VPN nie chroni przed atakami phishingowymi i złośliwym oprogramowaniem! Do wrażliwej prywatnej komunikacji używaj komunikatorów szyfrowanych end-to-end, np. Signala. Używaj opcji automatycznego kasowania wiadomości po upływie określonego czasu - nie da się ukraść czegoś, czego już nie ma" - czytamy w poradniku.