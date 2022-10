Żaryn: szlak nielegalnej migracji z Białorusi do Polski jest w pełni zarządzany przez służby białoruskie

Kolejny materiał Straży Granicznej dowodzi, że szlak nielegalnej migracji z Białorusi do Polski jest w pełni zarządzany przez służby białoruskie - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Odniósł się tym do opublikowanego w czwartek przez SG filmu nagranego w okolicach Bobrownik.

"Kolejny materiał Straży Granicznej dowodzi, że szlak nielegalnej migracji z Białorusi do Polski jest w pełni zarządzany przez służby białoruskie. Cudzoziemcy na Białoruś przybywają z Rosji" - napisał w czwartek na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Od samego początku było jasne, że ta operacja hybrydowa przeciwko RP służy Kremlowi" - dodał.

Do swojego wpisu pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP dołączył film, który został w czwartek opublikowany na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału SG; nagrany został w okolicach Bobrownik. Jak podaje SG, dokumentuje on - zarejestrowaną w minioną środę - próbę podejścia do granicznej rzeki Świsłocz po stronie białoruskiej. Na trwającym niespełna trzy minuty filmie widać dwóch białoruskich pograniczników i dwunastu nielegalnych imigrantów, którzy są najpierw przez mundurowych instruowani, a następni przeprowadzani przez nadrzeczny, podmokły teren.

"Żołnierze białoruscy przez cały czas biorą czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej, przyprowadzając w jej pobliże osoby, które chcą nielegalnie dostać się do krajów Europy Zachodniej" - podkreśla SG w załączonym do nagrania komunikacie.

Przypomina, że proceder zaczyna się już w krajach pochodzenia osób, które potem próbują nielegalnie dostać się do Polski. Przylatują one do Rosji na podstawie rosyjskich wiz m.in. w celu nauki, pracy, odwiedzin oraz podjęcia działalności gospodarczej. "Z Rosji bardzo szybko mają zorganizowany transport na Białoruś do Mińska, Brześcia, czy miejscowości przygranicznych. Tam oczekują na wyznaczenie dogodnego terminu wyjazdu z miejsca zakwaterowania w rejon pogranicza. W tym czasie przygotowują się do nielegalnego przekroczenia granicy. Wyposażeni są w niezbędny sprzęt i ekwipunek do pokonania granicy" - zaznacza polska Straż Graniczna.

Z jej statystyk wynika, że nielegalni imigranci na granicy z Białorusią to nadal przede wszystkim obywatele państw afrykańskich i azjatyckich, w szczególności z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. We wrześniu tego roku (SG odnotowała wtedy blisko 1,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią) byli to obywatele 34 państw. Wciąż są to głównie mężczyźni, w wieku 20-40 lat.

SG zwraca przy tym uwagę, że służby białoruskie nieustannie wspierają nielegalnych migrantów, ułatwiają pokonywanie zabezpieczeń granicznych, przewożą w rejon granicy wzdłuż całego jej odcinka. "Cudzoziemcy kierowani są na granicę w miejsca dogodnego jej przekroczenia, zwłaszcza w rejony rzek granicznych, na tereny podmokłe i bagniste" - podkreśla w komunikacie.

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią, prowadzone są prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. Gotowe jest już Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń perymetrycznych i innych z linii granicznej. Na samej granicy ustawiono pierwszy z jedenastu kontenerów teletechnicznych, które będą integrowały działanie elementów bariery elektronicznej, trwa instalacja kamer i kabli detekcyjnych.

Pierwsze jej kilometry mają być uruchomione jeszcze w październiku. Pełne uruchomienie systemu planowane jest na koniec roku.