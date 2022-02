Żaryn: trwa budowa zapory, która uszczelni granicę z Białorusią

W Polsce trwa budowa nowej zapory granicznej, która uszczelni granicę z Białorusią - napisał w środę na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak podkreślił rzecznik, granica polsko-białoruska jest dziś najlepiej strzeżonym odcinkiem granicy zewnętrznej UE. "Nielegalne przekroczenie granicy z Białorusią do Polski będzie jeszcze trudniejsze" - ocenił.

W miejscu budowy zapory w Tołczach (woj. podlaskie) komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podkreślił w środę, że zostaliśmy do tego zmuszeni przez atak reżimu Łukaszenki na suwerenną Polskę.

W ramach Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 SG planuje zbudowanie bariery elektronicznej na całej lądowej zewnętrznej granicy UE: z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.