Żaryn: Ukraina stara się stawiać skuteczny opór, a nawet przechodzić do kontrofensywy

Rosyjskie ataki na Ukrainę koncentrują się na wschodzie kraju. Kolejne informacje wywiadowcze wskazują, że Ukraina stara się stawiać w różnych miejscach skuteczny opór, a nawet przechodzić do kontrofensywy - podkreślił w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn zaznaczył, że w czwartek siły przekroczyły rzekę Doniec, która stanowi ważną linię obrony Ukrainy.

"Rosjanie jednocześnie prowadzą swoją ofensywę na kierunkach: Siewierodoniecka, Popasnej, Awdijewki i Marinki. Celem działań najeźdźców jest zniszczenie sił ukraińskich, a także zdobycie Doniecka i Ługańska w ich granicach obwodowych. Priorytetem pozostaje dla Rosjan również zdobycie Mariupola - ukraińscy obrońcy kontynuują walkę w okolicach zakładów Azowstal" - wyjaśnił rzecznik MKSS.

Żaryn zrelacjonował, że rosyjskie wojska w odwecie za skuteczne działania ukraińskich żołnierzy, jak np. ostrzelanie rosyjskich oddziałów na Wyspie Wężowej, w wyniku którego zniszczone zostały systemy obrony powietrznej i jednostki transportowe, przeprowadzili ostrzał rejonu Odessy.

"Ze względu na znaczenie Wyspy Wężowej Rosjanie, mimo strat zadanych przez Ukrainę, starają się utrzymać kontrolę nad tym miejscem, odbudowując i wzmacniając swoje oddziały na wyspie" - wyjaśnił rzecznik.

Siły ukraińskie, według Żaryna, stawiają Rosji skuteczny opór, prowadząc ofensywę w okolicach Charkowa. "Obecnie celem Ukraińców jest wyparcie Rosjan poza zasięg artylerii. W ten sposób uniemożliwią Rosjanom ostrzeliwanie miasta. Ofensywa ukraińska ma również na celu związanie sił rosyjskich walką w celu zatrzymania ich ofensywy w Donbasie. Ukraińcy wciąż kontrolują lokalizacje o znaczeniu strategicznym, które zapewniają im skuteczną możliwość destabilizowania działań Rosji i neutralizowania ich ataków" - podkreślił.

Rzecznik zaznaczył, że opór strony ukraińskiej w Chersoniu destabilizuje pierwotny plan atakujących, którzy przygotowywali się do organizacji w obwodzie "referendum" w sprawie przyszłości regionu. "Obecnie kolaboracyjne władze ustanowione przez najeźdźców ogłosiły, że rezygnują z +referendum+ i same zwróciły się do Rosji z wnioskiem o przyłączenie obwodu do Federacji Rosyjskiej. Obwód ma znaczenie strategiczne, bowiem graniczy z okupowanym Krymem" - dodał.

Żaryn przywołał też ostatnie informacje, które mówią, że Rosjanie na terenie obwodu zaporoskiego plądrują mieszkania, rabując lokalnych mieszkańców. "Działania te są uzasadniane +koniecznością zwalczania ukraińskich dywersantów, partyzantów i sabotażystów+" - wskazał.

"Najeźdźcy tworzą jednocześnie system ewidencji opuszczonych przez Ukraińców lokali, które mogą być w najbliższym czasie zasiedlane przez rosyjskich wojskowych i pracowników służb. Podobne działania prowadzone były na okupowanym przez Rosję Krymie" - przypomniał Żaryn.

Jak podsumował, działania wojenne Rosji przeciwko Ukrainie trwają, ale wojna nie idzie zgodnie z planem Kremla. "Ukraińcy wciąż dysponują zdolnościami do skutecznej obrony, a nawet podejmowania działań ofensywnych, mających na celu wyparcie atakujących z terenów już kontrolowanych" - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.