Żaryn: w Rosji, szczególnie na granicy z Ukrainą, narastają problemy społeczne

Ostatnie dane wywiadowcze pokazują narastające problemy społeczne w Rosji, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą – napisał na Twitterze w niedzielę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Ostatnie dane wywiadowcze pokazują narastające problemy społeczne w Rosji, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy coraz mocniej odczuwają skutki działań wojennych, rosną obawy w lokalnych społecznościach o dalszy rozwój sytuacji" - wskazał.

W ocenie Żaryna "Rosjanie z obwodów granicznych są coraz częściej świadomi kosztów społecznych i ekonomicznych ponoszonych w wyniku działań Rosji przeciwko Ukrainie". "Rośnie wśród nich także niechęć do dalszej obecności rosyjskich żołnierzy w regionie" - dodał.

"Władze Rosji z kolei są świadome zagrożeń wynikających m. in. z napięć społecznych, które z czasem będą rosły. To również, dlatego Kreml na front wysyła częściej przedstawicieli mniejszości etnicznych, oszczędzając Rosjan. Cyniczna taktyka władz Rosji ma na celu niedopuszczenie do powstania napięć społecznych w tych środowiskach, które dla Kremla mają jakiekolwiek znaczenie" - czytamy we wpisie.